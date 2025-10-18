元SKE48須田亜香里、水着姿や部屋着姿で“素顔”をたっぷり収録「人生最大に腹筋が消滅している作品（笑）」
元SKE48の須田亜香里が、2026年版カレンダーを12月17日に講談社から発売することが決定した。完全撮り下ろしで構成された同作は、夏に行われたベトナムでのロケを中心に、これまで見せたことのない自然体の姿を収めている。
【写真】満面の笑みで…麦わら帽子姿を披露した須田亜香里
撮影地に選ばれたのは、美しい海と自然に囲まれたリゾート地・ダナン、そしてノスタルジックな古都の面影を残す観光都市・ホイアン。須田は、水着姿やリラックスした部屋着姿など多彩な衣装で、等身大の魅力を表現した。撮影の一部には本人が衣装や構成のアイデアを出すなど、本人のこだわりも詰まった内容になっている。
須田は「人生初のベトナム旅行。ロケではなく、もはや旅行でした（笑）ベトナムらしいナイトマーケット、広い海と空、歴史が残る建造物、贅沢なヴィラなど。それぞれの色とりどりなシチュエーションの中で、なりたい自分にしていただきました」。
「撮影中に食べたフォーが絶品だったので、そのカットが何月に皆様に楽しんでいただけるのか、楽しみです。そして、とにかく食べ物が美味しくてモリモリ食べていたので、人生最大に腹筋が消滅している作品となっております（笑）ファンの皆様からもリクエストの多かった卓上カレンダー。喜んでいただけますように」とコメントしている。
須田は、1991年、愛知県生まれ。2009年にSKE48第3期生としてメンバーに加入し、2016年の選抜総選挙から3年連続「神セブン」に選ばれる。握手会での神対応ぶりから「握手会の女王」とも称された。 2022年秋にグループを卒業し、現在はラジオやバラエティー番組などマルチに活躍中。2025年公開の映画『男神』では男勝りな建設会社の社長令嬢というキャラクターを熱演した。
