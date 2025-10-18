“令和イチ泣ける”と話題になった小説が原作の映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』で共演した、俳優の當真あみさん（18）と齋藤潤さん（18）にインタビュー。ドラマ『ちはやふるーめぐりー』でも共演していた二人にお互いの印象や最近、青春したこと、恋しているものなどを聞きました。

映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』は、余命半年と宣告された主人公・桜井萌と同級生・佐藤日向の恋が描かれます。

萌を演じたのが、大河ドラマやドラマ『ちはやふるーめぐりー』など話題作に続々と出演している當真さん。そして日向を演じたのが、第48回日本アカデミー賞新人俳優賞など数々の賞に輝いている齋藤さんです。

■同級生の恋人役 実年齢は1歳年上の當真あみ “ちゃんと同い年に見えるか不安”

――映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』への出演が決まったときの心境はいかがでしたか？

當真：この作品に主演という形で参加させていただけると聞いて、まずはすごくうれしかったです。私が演じる萌っていう役が、演じ方によっても作品の雰囲気がすごく変わっていくなと感じたので、しっかり責任を持ってやらなければっていうふうに思いました。

齋藤：日向をやりたいって思っていたので、決まったときは本当にうれしかったですね。原作も台本もそれぞれのピュアさだったり、人間ドラマだったりっていうのが描かれて、それに携わらせていただくっていうことは本当に幸せでした。

――恋人役ということで準備したことはありましたか？

齋藤：ちゃんと同い年に見えるかっていうのは不安あったんですけど。“頑張らなきゃ！”っていう思いと、この高校生ならではの恋を日向を演じる一人としてちゃんと楽しみたいなっていう思いも持っていました。

當真：本当に高校生のピュアな恋というか、初々しさがあったりとかそういう部分がすごく重要なのかなと思ったので、接し方だったりとかはあまり意識せず、実際現場に入って監督と話してお芝居してみて、演じるままにっていうふうにやってました。

――撮影で大変だったことはなんですか？

當真：ポスターにもなっている、湖でのシーンが撮影的に大変だったなって思います。湖に入っていくっていうので何回もできないっていうプレッシャーがあって、そこでも気を引き締めてお芝居したシーンでした。

齋藤：全体を通してすごく暑かったです。ロケで日陰のない場所に行ったりもしたので、萌ちゃんの家とかもそうなんですけど。行ったときに本当にこんな暑い中スタッフさんキャストの皆さんが、すごいなって思ってました。

當真：そこにクーラーなかったんで、冷たい風が出てくるものとか、めちゃくちゃおっきい扇風機とかを準備していただいて、撮影カットかかったらすぐそこに走るみたいな。

齋藤：そうなんです。走ってました。

■2作品で共演 だからこそ知るお互いの一面

當真さんと齋藤さんは、ドラマ『ちはやふるーめぐりー』と映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』2作品で共演しました。

――初めて会ったときと今とで印象は違いますか？

當真：最初に会った印象と今の印象が結構違うなっていうふうに思っているんですけど。潤くんは印象的にはずっと現場にいるときは、役のまんまでいたのかなという印象が私にはあります。そうだったんだって感じたのも次に『ちはやふるーめぐりー』っていうドラマで共演して、また別の一面が見られたからっていうのもあって、ドラマの現場ではガラッと変わって、本当に潤くんまんまの感じ。

齋藤：子供っぽかったよね。

當真：現場のたたずまいは全然違って、どちらもすごく現場にいる姿としてステキだなというふうに思いました。

齋藤：初めてお会いしたときは大人っぽすぎるなっていうのと、とにかく僕が頑張らないとっていう思いだったんですけど。ずっと日向くんを演じられたのは、あみちゃんが萌ちゃんでいてくださったから、僕もちゃんと走り切れたんだなってすごく思いました。お芝居中は役同士ではあるんですけど、（當真さんの）目からもらえるエネルギーとかにすごく僕も背中を押されていたので、一緒に僕も長い期間お芝居できて僕はすごく楽しかったです。

當真：ありがとうございます。

――お互いの意外な一面を教えててください。

當真：しっかりした場では大人っぽくいろんなことを話されるんですけど、現場の撮影の合間とかだとすごく少年だなっていうふうに思いましたね。年相応の感じのところが見られて、ちゃんとすごく高校生なんだなっていうのも感じました。

齋藤：僕がすごくワキャキャしてるところにツッコんでくれたりとか、みんなを（写真に）撮ってるそこの優しさとかがすごくて、愛のすごく強い方なんだなって。

■「一字決まり覚えたから試合しよ！」 同級生と青春

映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』は、青春ラブストーリー。そんなストーリーにちなみ最近、青春したことや、恋しているものを聞きました。

――最近、青春したことはなんですか？

當真：友達と一緒に私の家に泊まり、あさ映画を見に行って、雑貨店とかをまわって、最後カラオケ行ったりして。一日ずっと友達と一緒に好きなことだけをやった一日があって、それが青春だなって思った出来事です。

齋藤：えぇ、なんだろう…

當真：高校であったこととか？

齋藤：あっ！ ありがとう！ 『ちはやふるーめぐりー』のドラマがこの間無事（放送が）終わったんですけど。次の日学校行ったら、みんな札を覚えてきてくれてて“一字決まり覚えたから試合しよ！”って言ってくれて。スマホの音源でかるたで試合してるっていう。学校に行ったら毎日友達とやってることで、楽しいなってすごく思います。

――最近、恋してることはありますか？

當真：秋に恋をしています。暑い夏から“あ！ 秋に変わるな”って感じられる瞬間がものすごく好きで、一年の時期の中で一番好きなんですけど。“今日涼しい！”って思える日が最近ちょっときて、“あ！ 秋来るぞこれは”ってなって。まだ気が早いけど秋の果物買って食べたりして一人で恋してます。

齋藤：恋してるもの…秋ですかね（笑）本当に僕もそう感じますし、涼しいけどたまに昼間が暑い日とかまだ残ってるなってすごく思って。そのときに空を見たりすると、まだ夏の雲が残ってたりとか分厚くてすごく立体的でもこもこしてるような雲を見ると写真を撮りたくなる。でも、それを見られなくなっちゃうのは少しさみしいですし、でも秋の風を感じられることはとても楽しみです。