紫色真珠が人気、宝飾業界に新たなトレンド―中国

今年に入り、黄金に加えて真珠や水晶などの宝飾品も、多くの消費者に注目されています。

中国国内の真珠消費市場はここ数年、成熟度を徐々に高めており、消費者が紫色や赤などの新たな人気の色の真珠製品を求める傾向が強まっているとのことです。このことは宝飾品の新しい消費トレンドを作り出すと同時に、宝飾業界の販売業者の技術革新やデザインの強化を促す動きに結び付いています。

関連する商店を営む何建苗さんは、「以前はおよそ2割が紫色で、基本的には白色の真珠をお買い求めいただきましたが、今年は来店するお客様の半数近くが紫色をお求めになります。下半期は紫色の仕入れを昨年あるいはそれ以前より少し増やす予定です」と話しました。

また、形の珍しい真珠製品も新たな顧客層を引きつけています。商店では、変わった形状の真珠を用いたデザインで、製品の付加価値を高める工夫をしています。

中国地質大学（北京）珠宝学院の郭穎院長は、「従来からある多くのアクセサリーでも新しいアイデアが見られます。例えば、これまでなかった工芸やデザイン、スタイルが登場しており、全産業チェーンで革新が進んでいます。加工の追加や文化的デザインの創造を通じて、商品の本質的な価値を高めることが可能なのです」と分析しました。（提供/CRI）