「リーグ最高のMFだと思うが、今季はひどい」日本代表も招集外、27歳MFのまさかの不調に識者困惑「現在の調子ならW杯を逃す危険にある」
海を渡ってから、セルティックの旗手怜央は高く評価されてきた。ただ、今季はシーズン序盤で低調なパフォーマンスを批判されている。このままでは、スコットランド最高級のMFという地位を失うとの声も寄せられた。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、旗手とレンジャーズのニコラス・ラスキンのどちらが優れているかとの議論で、アンディ・ハリデーは旗手を選びつつ、今季の不調を指摘している。
旗手vsラスキン論争でサイモン・フェリー氏とポール・スレーン氏が旗手をチョイスしたのに対し、ハリデー氏は「何度も言ってきたけど、ハタテはリーグ最高のMFだと思う」と述べた。
「でも、彼はすぐにその地位を失うよ。今季の彼はひどいからね。だけど、調子が良い日なら、彼はベストだと思う」
コメントを紹介した67 HAIL HAILは、「夏にセルティックからの移籍を望んだものの、退団を認められなかった同胞ダイゼン・マエダと同じ考えなのだろうか」と報じている。
「数週間前、スレーンはハタテもセルティックからの移籍を望んでいると感じると話した。2026年ワールドカップを控えているだけになおさらだと。ハタテは現在の調子から日本代表入りを逃す危険にある。それはもっと上のリーグでプレーするチャンスを危険にさらすかもしれない」
「2024年、セルティックはリーグ１の匿名クラブからのハタテに対する1000万ポンド（約19億円）のオファーを断った。その同じ年、彼はプレミアリーグで戦うことが最終的な目標と認めている」
その目標を達成することは可能なのか。11月で28歳、旗手は重要な時期を迎えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
