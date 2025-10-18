FIFA（国際サッカー連盟）は17日に最新のFIFAランキングを発表しました。

10月日本はパラグアイと2−2の引き分け。そしてワールドカップ史上最多5度の優勝経験のあるブラジルには、3−2で史上初の勝利。日本は、前回と順位に変動なく19位のままとなっています。

上位ではスペインが1位をキープ。アルゼンチンが2位に浮上し、フランスが3位に順位を落としています。日本に敗れたブラジルは7位転落。ワールドカップ欧州予選で、イタリアを抑えて首位に立つノルウェーは2つ順位を上げ、29位となっています。

次回のFIFAランクは11月21日に更新される予定。現地12月5日には、ワールドカップ本大会の組み合わせ抽選が開催。ポット分けは、FIFAランクによって決定します。

【FIFAランキング 上位30チーム】★はすでにW杯出場決定1位 スペイン2位 アルゼンチン ↑1★3位 フランス ↓14位 イングランド★5位 ポルトガル6位 オランダ ↑17位 ブラジル ↓1★8位 ベルギー9位 イタリア ↑110位 ドイツ ↑211位 クロアチア ↓212位 モロッコ ↓1★13位 コロンビア ★14位 メキシコ ★15位 ウルグアイ ★16位 アメリカ ★17位 スイス18位 セネガル ★19位 日本 ★20位 デンマーク21位 イラン ★22位 韓国 ↑1★23位 エクアドル ↑1★24位 オーストリア ↓225位 オーストラリア ★26位 トルコ ↑127位 ウクライナ ↑128位 カナダ ↓2★29位 ノルウェー ↑230位 ロシア ↑3