【FIFAランク】ブラジルに歴史的勝利の日本は19位キープ ブラジル7位転落 好調ノルウェーがトップ30に入る
FIFA（国際サッカー連盟）は17日に最新のFIFAランキングを発表しました。
10月日本はパラグアイと2−2の引き分け。そしてワールドカップ史上最多5度の優勝経験のあるブラジルには、3−2で史上初の勝利。日本は、前回と順位に変動なく19位のままとなっています。
上位ではスペインが1位をキープ。アルゼンチンが2位に浮上し、フランスが3位に順位を落としています。日本に敗れたブラジルは7位転落。ワールドカップ欧州予選で、イタリアを抑えて首位に立つノルウェーは2つ順位を上げ、29位となっています。
次回のFIFAランクは11月21日に更新される予定。現地12月5日には、ワールドカップ本大会の組み合わせ抽選が開催。ポット分けは、FIFAランクによって決定します。【FIFAランキング 上位30チーム】★はすでにW杯出場決定
1位 スペイン
2位 アルゼンチン ↑1★
3位 フランス ↓1
4位 イングランド★
5位 ポルトガル
6位 オランダ ↑1
7位 ブラジル ↓1★
8位 ベルギー
9位 イタリア ↑1
10位 ドイツ ↑2
11位 クロアチア ↓2
12位 モロッコ ↓1★
13位 コロンビア ★
14位 メキシコ ★
15位 ウルグアイ ★
16位 アメリカ ★
17位 スイス
18位 セネガル ★
19位 日本 ★
20位 デンマーク
21位 イラン ★
22位 韓国 ↑1★
23位 エクアドル ↑1★
24位 オーストリア ↓2
25位 オーストラリア ★
26位 トルコ ↑1
27位 ウクライナ ↑1
28位 カナダ ↓2★
29位 ノルウェー ↑2
30位 ロシア ↑3