◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース―ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が１７日（日本時間１８日）、３連勝で２年連続ワールドシリーズ進出に王手をかけて迎えたリーグ優勝決定シリーズ第４戦の敵地・ブルワーズ戦の試合前会見に出席した。

大谷翔平投手（３１）はこの日、「１番・投手」で二刀流出場する。ポストシーズンでは初登板初勝利を挙げた４日の地区シリーズ第１戦（対フィリーズ）以来２度目の登板だが、指揮官は「非常に信頼している。彼にとってこのシリーズで自分を印象づけるチャンスだ。彼のベストのパフォーマンスが見られると思っているし、我々のためにマウンドに上がることをとても心強く感じている。彼の集中力と闘争心がしっかり発揮されるだろう」と“優勝投手”に向けて大きな期待をかけた。

「（イニング、球数などの）制限は一切ない。彼はしっかり調整できていると思うし、７イニングを投げる準備はできている。もし内容的に問題がなければ、１００球までは投げさせてもいいと考えている。そのあたりがおおよその目安にはなるが、柔軟に対応するつもりだ」と明かした。２３年９月の右肘手術から投手としても復帰した今季はここまで最長６イニング、９１球となっている。