米国債市場で利回りは上昇傾向。ベンチマークとなる米10年債はロンドン朝の3．93％台からNY午前に4.1％台まで上昇し、その後も比較的高い水準での推移。4％を超えて週の取引を終えた。米株の買い戻しなどを受けたリスク警戒後退の流れが米債の売り（利回り上昇）につながったとみられる。



米国債利回り

2年債 3.457（+0.033）

10年債 4.009（+0.034）

30年債 4.605（+0.021）

期待インフレ率 2.274（-0.003）

※期待インフレ率は10年債で算出



各国10年債

ドイツ 2.580（+0.010）

英 国 4.531（+0.030）

カナダ 3.093（+0.016）

豪 州 4.099（-0.053）

日 本 1.624（-0.030）

