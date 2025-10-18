米国債市場で利回りは上昇傾向。ベンチマークとなる米10年債はロンドン朝の3．93％台からNY午前に4.1％台まで上昇し、その後も比較的高い水準での推移。4％を超えて週の取引を終えた。米株の買い戻しなどを受けたリスク警戒後退の流れが米債の売り（利回り上昇）につながったとみられる。

米国債利回り
2年債　 　3.457（+0.033）
10年債　 　4.009（+0.034）
30年債　 　4.605（+0.021）
期待インフレ率　 　2.274（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.580（+0.010）
英　国　　4.531（+0.030）
カナダ　　3.093（+0.016）
豪　州　　4.099（-0.053）
日　本　　1.624（-0.030）