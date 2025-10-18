米10年債利回り4％台回復＝米国債概況
米国債市場で利回りは上昇傾向。ベンチマークとなる米10年債はロンドン朝の3．93％台からNY午前に4.1％台まで上昇し、その後も比較的高い水準での推移。4％を超えて週の取引を終えた。米株の買い戻しなどを受けたリスク警戒後退の流れが米債の売り（利回り上昇）につながったとみられる。
米国債利回り
2年債 3.457（+0.033）
10年債 4.009（+0.034）
30年債 4.605（+0.021）
期待インフレ率 2.274（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.580（+0.010）
英 国 4.531（+0.030）
カナダ 3.093（+0.016）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）
米国債利回り
2年債 3.457（+0.033）
10年債 4.009（+0.034）
30年債 4.605（+0.021）
期待インフレ率 2.274（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.580（+0.010）
英 国 4.531（+0.030）
カナダ 3.093（+0.016）
豪 州 4.099（-0.053）
日 本 1.624（-0.030）