本日10月18日（土）よる9時より、日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第2話を放送。

6年1組のクラスメートだった高木将（間宮祥太朗）と猿橋園子（新木優子）。同窓会をきっかけに、園子と因縁のある6人を狙った連続殺人事件に巻き込まれてしまった2人は、次なる殺人を食い止めるため、標的の1人、“ニコちゃん”こと中島笑美（松井玲奈）のもとへ。

東京・六本木でホステスをしている笑美は、再会するなり園子に謝罪するが……。絶対に忘れない……園子と笑美の因縁とは!? 高木は連続殺人事件を食い止められるか!?

当記事では第2話の場面写真を紹介！

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

