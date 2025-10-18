『良いこと悪いこと』第2話 高木(間宮祥太朗)と園子(新木優子)は、笑美(松井玲奈)に身の危険を知らせに行くが…【場面写真】
本日10月18日（土）よる9時より、日本テレビ系 10月期新土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第2話を放送。
6年1組のクラスメートだった高木将（間宮祥太朗）と猿橋園子（新木優子）。同窓会をきっかけに、園子と因縁のある6人を狙った連続殺人事件に巻き込まれてしまった2人は、次なる殺人を食い止めるため、標的の1人、“ニコちゃん”こと中島笑美（松井玲奈）のもとへ。
東京・六本木でホステスをしている笑美は、再会するなり園子に謝罪するが……。絶対に忘れない……園子と笑美の因縁とは!? 高木は連続殺人事件を食い止められるか!?
当記事では第2話の場面写真を紹介！第2話のあらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/）にて公開中。
＜番組情報＞
脚本：ガクカワサキ
音楽：Jun Futamata
主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）
演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也
プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝
チーフプロデューサー：道坂忠久
制作協力：ダブ
製作著作：日本テレビ
番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/
番組公式X：@iiwaru_ntv
番組公式Instagram：@iiwaru_ntv
番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv
推奨ハッシュタグ：#イイワル