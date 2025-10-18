45Ç¯´Ö¶õ¤òÈô¤ÓÂ³¤±¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉCA¡ÉÄ¾ÅÁ¡ªÎ¹Àè¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡õ¥Þ¥ëÈë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
ËÜÆü10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢¥Ò¥í¥ß¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª»ä¤À¤±¤Î¿ÀÍÍ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤òÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â¡ª
TVer¡§https://tver.jp/series/srgcg6j7uk
º£²ó¤ÎÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¢£45Ç¯´Ö¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶õ¤òÈô¤ÓÂ³¤±¤¿¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉCA¤Î¿À¡É
Åìµþ¡¦¹âÅÄÇÏ¾ì¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤¹ÀìÌç³ØÀ¸¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÀÍÍ¤Ï¡¢ANA¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÄêÇ¯¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ò¶Ð¤á¤¢¤²¤¿ÂçÂðË®»Ò¤µ¤ó¡£
¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÎÂêºà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È²Ö·Á¿¦¶È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥È»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤ä¹ñºÝÀþ¤À¤È»þº¹¤â¤¢¤êÀ¸³è¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤¿¤á¡¢Ä¹Ç¯¶Ð¤á¤¢¤²¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Áí¥Õ¥é¥¤¥È»þ´Ö3Ëü750»þ´Ö¡¢65ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤Þ¤Ç45Ç¯´Ö¶õ¤òÈô¤ÓÂ³¤±¤¿ÂçÂð¤µ¤ó¡£
º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡¢ÂçÂð¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò³«ºÅ¡ªÂçÂð¤µ¤ó¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¶Ë°Õ¡×¤È¤Ï¡©
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÂçÂð¤µ¤ó¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÂç¸ø³«¡ª¤½¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ½Ñ¤Ë¹§ÂÀÏº¤¬´¶·ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1¥«·î¤Î¤¦¤Á20Æü´Ö³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÂð¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡¦Î¹Àè¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀöÂõÊª¤òÁá¤¯´¥¤«¤¹¥Þ¥ëÈë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤´¾Ò²ð¡ª
¢£À¤³¦°ì¤ÎÄã²»¤òºî¤ê½Ð¤¹¡È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î¿À¡É
Åìµþ¡¦Âå´±»³¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Ç¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎNaPoM¡Ê¥Í¥¤¥Ý¥à¡Ë¤µ¤ó¡£¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ï¡¢¸ý¡¦¿°¡¦¹¢¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ³Ú´ï²»¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬È¯¾Í¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏHIKAKIN¡Ê¥Ò¥«¥¥ó¡Ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£NaPoM¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹³¦¤Î¿À¡ª
NaPoM¤µ¤ó¤¬Âå´±»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂç²ñ¤Ç¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤ÈÆÃÊÌ¤Ëµö²Ä¤¬¤ª¤ê²ñ¾ì¤ËÀøÆþ¡£NaPoM¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥Ó¡¼¥È¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¨¶½¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÉ¬¸«¡ª
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
½Ð±é¡§¥Ò¥í¥ß ¾®Àô¹§ÂÀÏº
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¸¶»Ê
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£粼°ìÀ® Î²íèµ
±é½Ð¡§ÅÏÊÕ½Õ²Â
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Æü´ë AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
