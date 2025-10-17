ハイクとビューティフル・シューズのコラボラインから新作　ミニマルなチロリアンシューズを発売

「ハイク（HYKE）」と竹ヶ原敏之介が手掛ける「ビューティフル・シューズ（BEAUTIFUL SHOES）」のコラボレーションライン「BEAUTIFUL SHOES × HYKE」から、2025年秋冬の新作シューズ「TIROLEAN SHOES」と「TIROLEAN SHOES FAUX SHEARLING」が登場する。ハイク公式オンラインストアと一部の取扱店舗で展開し、TIROLEAN SHOESは10月17日、TIROLEAN SHOES FAUX SHEARLINGは11月7日から取り扱う。

TIROLEAN SHOESは、チロリアンシューズから着想を得てミニマルにリデザイン。あえてボリュームを抑えたモカシン縫いを施し、ソールには軽量かつ屈曲性を高めた「Vibram®」社製の 「TWEETY」 ソールを採用して、本底の厚みを+8mm厚めに設定した。TIROLEAN SHOES FAUX SHEARLINGはベースにTIROLEAN SHOESを用い、アッパーにフェイクファーのシャーリングをあしらった。それぞれブラックとブラウンの2色を展開し、価格はTIROLEAN SHOESが9万6800円、TIROLEAN SHOES FAUX SHEARLINGが10万7800円。

◾️取扱店舗：ハイク公式オンラインストア／ISETAN SHINJUKU ReStyle／REVERIE／ST COMPANY KIRYU／TAKASAKI／PARIGOT OKAYAMA／HIROSHIMA／FUKUYAMA ONOMICHI／SHIKOKU／TSUNEYA