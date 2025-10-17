エンダースキーマとフライターグのプロジェクトから第2弾アイテムが登場

「エンダースキーマ（Hender Scheme）」とスイス発のバッグブランド「フライターグ（FREITAG）」との共同プロジェクト「FREITAG by Hender Scheme」から、第2弾アイテムが登場する。スキマ 恵比寿、大阪、福岡で10月24日に販売を開始し、エンダースキーマ公式オンラインストアでは10月28日から取り扱う。

同プロジェクトでは、プロダクトの販売やワークショップの開催を通じて、「二次創作」による創作の連続性と循環の可能性を提示。第2弾となる今回は、第1弾でも販売した「HS MIAMI VICE」（3万7400円）に加え、シブリングモデルとなる新作「HS SONNY」（3万4100円）の2型を展開する。

フライターグの「F52 MIAMI VICE」と「F250 SONNY」の既存のハンドルを解体し、タープのボディにオフカットレザーのハンドルとネームタグを縫製した二次創作プロダクトで、解体された既存のハンドルは、繋ぎ合わせてショルダーとして再構築。「HS SONNY」は、コンパクトなショッパータイプでハンドルカラーはナチュラルの1色を展開。「HS MIAMI VICE」のハンドルは、ナチュラル、ブラック、ネイビー、ブラウン、レッド、オレンジの6色をラインナップする。

また、今回もエンダースキーマによる「循環」に焦点を当てたプラットフォーム「サーキュレーション（circulation）」と連携したワークショップを開催。参加チケットは、スキマスキマオフィシャルオンラインショップ内にあるcirculation online上で購入することができる。

