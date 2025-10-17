トレーディング ミュージアム コム デ ギャルソン × ウルフズヘッド　ドクロをプリントしたTシャツなど発売

「トレーディング ミュージアム コム デ ギャルソン（TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS）」が、「ウルフズヘッド（WOLF'S HEAD）」とのコラボレーションカプセルコレクションを10月18日に発売する。TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS GYREと、TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS MIDTOWNで取り扱う。

コラボでは、通常ウルフズヘッドでは展開がないTシャツを展開。デザイナー幹田卓司が、“心の赴くままに”描いたという2つのドクロのイラストを全面にプリントした。価格は1万9800円。そのほか、イラストのデザインコードに則ったダイヤ型やピラミッド、丸型スタッズなどを配したベルト（26万7300円）とリストバンド（M 5万3900円、L6万2700円）も用意する。なお、TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS MIDTOWNではTシャツのみを販売する。

◾️TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS GYRE

営業時間：11:00〜20:00

所在地：東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 2階

◾️TRADING MUSEUM COMME des GARÇONS MIDTOWN

営業時間：11:00〜20:00

所在地：東京都港区赤坂9-7-4 東京Midtown 1階