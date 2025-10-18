マダムシンコでおなじみの信子さん（73）の美貌にMEGUMIらが「え！」「全然変わってない！」と驚きの声をあげた。

【映像】「全然変わってない！」マダム信子さん（73）の現在の姿

10月17日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#7が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは大沢あかね。

今回は年間売上50億円以上を誇る「マダムブリュレ」生みの親・マダム信子さん（73）の終活に密着。取材スタッフは兵庫県・神戸市にある信子さんの自宅マンションを訪問した。

取材を受けるのは久しぶりという信子さん。トレードマークのヒョウ柄の服で現れると、MEGUMIやヒコロヒーは「え！」「全然変わってない！」と美貌に目を丸くした。

73歳になった今も美しさを追求し、朝はゴルフの素振り、フラフープ、ダンベルを手足で持ったまま筋トレをこなし、50代の頃から体型をキープしているという。

信子さんは「永遠にキレイでいたい。それ忘れたら女はアカン」とモチベーションを告白。MEGUMIは「素晴らしいです…！」と感心していた。