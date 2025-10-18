村山富市元首相、101歳で死去 取材で語っていた“戦後50年談話”への思い
新しい政権の枠組みについて連日動きがある中、かつて自民党と連立を組み、総理大臣を務めた、村山富市さんが101歳で亡くなりました。戦後50年の談話を出した村山さんは、10年前に「news zero」の取材に平和への思いを語っていました。
◇
愛称は「トンちゃん」。
トレードマークの長い眉毛で、多くの人に親しまれた元内閣総理大臣、村山富市さん。
17日、老衰のため101歳で亡くなりました。
■1994年「自社さ」連立政権が誕生…歴史的転換点に
1994年、社会党のトップとして内閣総理大臣に就任。
いま“連立”という言葉が世間をにぎわせていますが、村山さんの就任時も、一度、政権を失った自民党と長年の対立関係にあった社会党が手を組み、自民党、社会党、新党さきがけの、いわゆる「自社さ」連立政権が誕生した歴史的転換点でした。
1995年には、戦後50年の総理大臣談話、いわゆる“村山談話”を発表。
時の総理として初めて、過去の植民地支配や侵略を認め、反省とおわびを表明しました。
■「50年の節目にけじめをつける」…対談で語っていた“思い”
「news zero」は10年前、当時の村尾信尚キャスターが村山さんと対談。“村山談話”への思いを聞いていました。
村山富市さん（2015年）
「かつて自民党社会党と対立しておってね、与党と野党が一緒になって政権をとるなんて、誰も想像していないでしょう。こういう内閣が生まれてくるのは、歴史的な必然性があるのではないか。だから50年の節目にけじめをつける」
「過去の歴史に対する事実というのは、変えられるもんじゃないんです。過去の日本のやってきたことに対する歴史的な事実というものは、きちっとやっぱり確認をして、謝るところは謝るというような態度を示すことが必要」
村山さんが100歳を迎えた際に残したのは平和への思いでした。
（100歳を迎えた際のコメント）
「日本がどこまでも平和な国であり続けることを願っています」