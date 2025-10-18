新しい政権の枠組みについて連日動きがある中、かつて自民党と連立を組み、総理大臣を務めた、村山富市さんが101歳で亡くなりました。戦後50年の談話を出した村山さんは、10年前に「news zero」の取材に平和への思いを語っていました。

◇

愛称は「トンちゃん」。

トレードマークの長い眉毛で、多くの人に親しまれた元内閣総理大臣、村山富市さん。

17日、老衰のため101歳で亡くなりました。

■1994年「自社さ」連立政権が誕生…歴史的転換点に

1994年、社会党のトップとして内閣総理大臣に就任。

いま“連立”という言葉が世間をにぎわせていますが、村山さんの就任時も、一度、政権を失った自民党と長年の対立関係にあった社会党が手を組み、自民党、社会党、新党さきがけの、いわゆる「自社さ」連立政権が誕生した歴史的転換点でした。

1995年には、戦後50年の総理大臣談話、いわゆる“村山談話”を発表。

時の総理として初めて、過去の植民地支配や侵略を認め、反省とおわびを表明しました。

■「50年の節目にけじめをつける」…対談で語っていた“思い”

「news zero」は10年前、当時の村尾信尚キャスターが村山さんと対談。“村山談話”への思いを聞いていました。

村山富市さん（2015年）

「かつて自民党社会党と対立しておってね、与党と野党が一緒になって政権をとるなんて、誰も想像していないでしょう。こういう内閣が生まれてくるのは、歴史的な必然性があるのではないか。だから50年の節目にけじめをつける」

「過去の歴史に対する事実というのは、変えられるもんじゃないんです。過去の日本のやってきたことに対する歴史的な事実というものは、きちっとやっぱり確認をして、謝るところは謝るというような態度を示すことが必要」

村山さんが100歳を迎えた際に残したのは平和への思いでした。

（100歳を迎えた際のコメント）

「日本がどこまでも平和な国であり続けることを願っています」

※10月18日（土）午前0時5分（金曜深夜）放送『news zero』より