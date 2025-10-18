『恋する警護24時 season2』“辰之助”岩本照、“里夏”白石麻衣を名前呼び「ついに」「キュンキュン」の声続出
Snow Man・岩本照が主演を務めるドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第1話が17日に放送。辰之助（岩本）が里夏（白石麻衣）の名前を呼ぶ場面に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『恋する警護24時 season2』第1話より
2024年1月期に誕生した『恋する警護24時』は、事件を追う考察あり、迫力のアクションあり、そしてヒロインの弁護士・岸村里夏とのひと筋縄ではいかない恋ありの考察系アクション・ラブコメディー。season2では、恋も事件も放送時間もスケールアップする。
辰之助は里夏と両想いとなり、甘い関係を築いている…かと思いきや、辰之助の後輩・原湊（藤原丈一郎）は2人の恋が全く進展していないことを知り、がく然とする。辰之助と里夏はつきあってはおらず、いまだに名字で呼び合っていた。そんな中、里夏がイギリス・ロンドンへ留学することを決め、辰之助は動揺しながらも、それを隠して明るく送り出すことに。そして、出発前に里夏と食事の約束をする。
しかし辰之助はその日、仕事に集中していて里夏との約束を忘れてしまっていた。里夏からの連絡を見て、慌てて待ち合わせ場所に向かう辰之助。店は既に閉まっており、辰之助は外で里夏を見つける。里夏は「よかった。海外に行くって決めて。あなたのことはわかってる。人の命を守る仕事をしてる。とても大事な仕事。私はそんなあなたに負けないように自分の仕事を貫くつもり。だからそんな顔しないで。いつもみたいに送り出して」とほほ笑む。辰之助は「ありがとう」と口にし、里夏は「行ってきます」とタクシーに乗り込んだ。
辰之助は「里夏！」とタクシーを走って追いかけ、タクシーが止まると里夏に「待ってるから。こっちで里夏の帰りをずっと待ってるから。必ず戻ってこい。大丈夫。俺がついてる」と伝える。里夏は「はい。精一杯努力します。任務なので」と笑い、二人は拳を合わせるのだった。
辰之助が里夏を名前で呼んで追いかける場面に、視聴者からは「やっと名前で呼んだー！」「キュンキュンした」「ついに里夏呼び〜泣」「胸がギュッとした」「たつりかてえてえ」などの声が集まっている。
