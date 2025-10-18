『フェイクマミー』野呂佳代、クールなボスママ役で新境地 ネット称賛「何やっても上手い」「ハマり役」
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話が17日に放送され、野呂佳代が保護者組織の会長役で出演。彼女が演じるクールなボスママに、ネット上には「意地悪なママ役がとても新鮮」「何やっても上手いわ〜」「ハマり役すぎる」などの反響が寄せられた。
【写真】ニセ夫婦として面接にのぞむ薫（波瑠）と竜馬（向井康二）
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。
茉海恵（川栄）の娘・いろは（池村碧彩）は、柳和学園小学校の受験当日を迎える。筆記試験が終わり、残るは母親の茉海恵に扮した薫（波瑠）が参加する親子面接のみ。茉海恵は薫といろはの無事を会社で願っていた。
その後、いろはの合格が決まると、茉海恵と薫は入学に向けて準備を進めていく。
そして、ついにいろはの学校生活がスタート。薫は初めてのママ友・さゆり（田中みな実）と親交を深めていく。そんな中、薫とさゆりは保護者会に出席する。
教室に集められた1年生の保護者たちの前に、保護者組織「柳和会」の会長・九条玲香（野呂）が、書記の園田美羽（橋本マナミ）と会計の白河詩織（中田クルミ）を従えて登場。夫が文部科学大臣で、学園内ヒエラルキーの中でもトップに君臨している玲香は、丁寧な言葉遣いながらも高圧的な態度で会を進行していくのだった…。
野呂が保護者会のボスともいえる玲香のクールな佇まいと尊大さを見事に表現すると、ネット上には「こんなにセレブ感のある役、珍しいのでは」「意地悪なママ役がとても新鮮で良い」「何やっても上手いわ〜」「怖いしオーラすごい」「ハマり役すぎるw いるよねーこーゆーママ」といった声が相次いでいた。
【写真】ニセ夫婦として面接にのぞむ薫（波瑠）と竜馬（向井康二）
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。
その後、いろはの合格が決まると、茉海恵と薫は入学に向けて準備を進めていく。
そして、ついにいろはの学校生活がスタート。薫は初めてのママ友・さゆり（田中みな実）と親交を深めていく。そんな中、薫とさゆりは保護者会に出席する。
教室に集められた1年生の保護者たちの前に、保護者組織「柳和会」の会長・九条玲香（野呂）が、書記の園田美羽（橋本マナミ）と会計の白河詩織（中田クルミ）を従えて登場。夫が文部科学大臣で、学園内ヒエラルキーの中でもトップに君臨している玲香は、丁寧な言葉遣いながらも高圧的な態度で会を進行していくのだった…。
野呂が保護者会のボスともいえる玲香のクールな佇まいと尊大さを見事に表現すると、ネット上には「こんなにセレブ感のある役、珍しいのでは」「意地悪なママ役がとても新鮮で良い」「何やっても上手いわ〜」「怖いしオーラすごい」「ハマり役すぎるw いるよねーこーゆーママ」といった声が相次いでいた。