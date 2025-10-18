◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３４節 神戸０―０鹿島（１７日・ノエスタ）

首位の鹿島は敵地で神戸と０―０で引き分けた。劣勢の展開でも堅い守備で失点を許さず勝ち点１を拾い、２０１６年シーズン以来となる９季ぶりの優勝に一歩前進した。他クラブの結果次第で、第３６節の横浜ＦＣ戦（１１月８日・メルスタ）で優勝が決まる可能性が出てきた。Ｊリーグ史上２度目の３連覇を狙う神戸は痛恨のドローでＶ戦線から後退した。広島はＦＣ東京と０―０で引き分けた。

勝てなかったが、負けなかった。首位に立つ鹿島にとって、価値あるドローとなった。０７〜０９年の鹿島が唯一達成した３連覇を狙い、Ｖ争い最大のライバルと目される神戸に、勝ち点３を積ませず。１１戦負けなし（７勝４分け）とした鬼木達監督（５１）は「我慢強く戦ってくれた」とイレブンをたたえた。

序盤から防戦一方の展開となったが、失点しない限り、負けることはない。開始直後に日本代表ＧＫ早川が神戸ＦＷ大迫との１対１を制して以降も、ＤＦ植田やＤＦ金のシュートブロックなど、執念の守備が光った。植田は「どっちに転んでもおかしくない試合で耐え切った。勝ち点１はポジティブに捉えたい」と無失点を誇った。

この日先発した植田、ＦＷ鈴木、ＭＦ三竿の３人は、１７年に最終節で川崎に勝ち点で並ばれ、得失点差で優勝を逃したシーズンも主力だった。三竿は当時を「『今年は鹿島だろう』って空気があった」と振り返る。しかし勝てば優勝だったラスト２試合でともに引き分けに終わり、２連勝の川崎にかわされて優勝を逃した。翌年以降は、川崎の時代が到来し、鹿島は優勝争いにすら絡めないシーズンが続いた。

「今年は鹿島だろう」という雰囲気が、今季も漂っていることは確かだ。しかし川崎に４度のリーグタイトルをもたらし、今季から就任した指揮官は「自分たちはチャレンジャー。勝ち続けるだけだ」と選手に繰り返す。三竿は「緩い雰囲気があったら厳しく言っていく」と力を込める。

リーグ戦残り４試合で、暫定２位の神戸との勝ち点差は５。他クラブの結果次第だが、次の第３５節で京都に勝利すれば、第３６節の横浜ＦＣ戦が優勝の“Ｘデー”になり得る。１７年の二の舞を避けるべく、鈴木は「もう残り４試合、勝ち切るだけ」と気を引き締めた。９シーズンぶりの歓喜へ、鹿島がラストスパートをかける。（岡島 智哉）