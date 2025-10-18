◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース 第１日（１７日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が４バーディー、２ボギーの２アンダー７０で回り、首位と４打差の１２位で発進した。

「今朝はショットがパラパラで、コーチとキャディーさんに『今日は覚悟しといてね』って言ったら、『いつも覚悟してるわ』と言われて出ました」。都は笑いながら初日の１８ホールを振り返った。

前半の４番８メートルをねじ込み、５番は２メートルに寄せて連続バーディー。６番、８番はともに手前バンカーからアプローチを寄せ切れずボギーを打ち「逆バウンスバックした」と苦笑いを浮かべたが、後半の１２番で４メートル、１５番で１メートルを沈めた。課題に挙げていたパッティングは「だいぶ良い。３パットは久しぶりにしてない。ヤバい！」と興奮気味に喜んだ。

３戦連続予選落ちで迎えた前週のスタンレーレディスホンダは１２位。新パターを投入し、距離感が安定した。前週からグリップも試行錯誤し「左指ピーン」のクロスハンド、右手を逆手にして握るクロウ、拝むような握り方の３種類を使い分け。「素振りで気持ち悪いなと思ったらクロスをクロウにしたり、それでいかなきゃダメという概念を捨ててから良くなった」。この日はクロウグリップでバーディーを量産した。「前はクロウで、まじ苦労してた。これはダジャレとかじゃなくて（笑い）。指３本から２本にしたらだいぶ良くなった」と明かした。

同組で回ったことがある河本結（リコー）のパットを見て研究。さらに、試合がなかった２週前に徳島県の実家へ帰省した際に「じいちゃんが読んでいた雑誌をのぞいたらヒントがあった」。自身が表紙を飾ったゴルフ雑誌を見て、河本や青木瀬令奈（リシャール・ミル）らパットの名手の技術を参考にした。

今大会は「優しいし、いい意味で楽にできる」と信頼を置くベテランキャディーの清水重憲氏とのタッグで初優勝を目指す。「せっかく２アンダーで回れたので、上を見てやる。ちょこちょこ毎日伸ばせたら」と見据えた。