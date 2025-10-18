¡ÚCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ûºå¿À¤¬3Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤Ç´°Éõ¾¡Íø1¾¡3ÇÔ
NPB¤Ç¤Ï17Æü¡¢CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤¬½øÈ×¤«¤éDeNA¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Ë1ÎÝ2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤Èº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¤Î郄¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤¬8²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡£1¥¢¥¦¥È¤«¤éÏ¢ÂÇ¤òÍá¤ÓËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç2¥¢¥¦¥È¤È¤¹¤ë¤È¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬»°¿¶¤Ç3¥¢¥¦¥ÈÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡£ºå¿À¤Ï3Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï0¾¡3ÇÔ¤È¤¢¤È¤¬¤Ê¤¤ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬Ê³Æ®¡£½é²ó¤Ë·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹Áª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£7²ó¤Ï»³åÑ½¨Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È·´»ÊÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Åê¼ê¿Ø¤ÏÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤¬8²ó116µå11Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ò¸«¤»¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò1¾¡3ÇÔ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£