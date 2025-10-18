映画好きの著名人がミニシアターで出会った「忘れられない一本」を語る人気コーナー。8人組ユニット・ダウ90000のメンバーで俳優の中島百依子が語る「思い出の映画」とは？

【画像】ダウ90000の中島百依子が語る“忘れられない映画”の名シーン



ダウ90000のメンバーで俳優の中島百依子

忘れられないラストシーン

大学生の頃、自分でミニシアターをいろいろ調べて映画を観に行っていて、新宿シネマカリテで観た予告がきっかけで、『ルース・エドガー』をシネ・リーブル池袋で観ました。私はアメリカの黒人差別のことはよく知らなかったので、正直言って理解しきれませんでした。でも、最後、主人公のルースが逃げるようにランニングするシーンで、全ての感情が読み取れるような顔をしていたのが、苦しくて忘れられません。感情と感情の間の演技や、簡単に言い表せない表情がすごく印象に残りました。当時演技を学んでいた私にとって、あの表情管理を見ることができたのはすごく勉強になりました。自分で調べたミニシアター同士の繋がりで、出会えなかったかもしれない映画に出会えて、その記憶がずっと自分の中に残っていた事がすごく嬉しいです。ミニシアターはサブスクに入ってない映画も結構上映されるので、そこで観たものが人生最初で最後になるかも知れない。ここで逃したらすごく損するかもと思って、できるだけ観に行こうと思っています。

なかしま・もえこ 1999年、福岡県生まれ。日本大学芸術学部映画学科卒業。演劇やコントで話題の8人組ダウ90000メンバー。テレビ東京『夫の家庭を壊すまで』など俳優活動の他、メンバーの日常などをフィルムカメラで撮影、ENCOUNTER MAGAZINE「好きこそものの上手なれ」で連載中。

『ルース・エドガー』

2019年アメリカ／監督：ジュリアス・オナー／出演：ケルヴィン・ハリソン・Jr、オクタヴィア・スペンサー、ナオミ・ワッツ、ティム・ロス

アメリカの白人夫妻の養子であるアフリカ出身の黒人少年の知られざる内面を通し、人間の本質とアメリカの現実に迫る人間ドラマ。

（中島 百依子／週刊文春CINEMA）