読売テレビ、シノビーの冠番組10・20スタート 新人アナと公開生放送【ラインナップ・コメントあり】
読売テレビは20日午前10時25分から、新番組『シノビーのノビしろ』を関西ローカルで放送する。
【写真】ガッツポーズ！『ZIP!』関西ローカルパートでMCを務める読テレ新人アナ
これまでお届けしてきた『ツキいちLIVE 金曜日はパフェ』が、フレッシュリニューアルする。同局のキャラクター・シノビーと新人アナウンサー3人という“ノビしろ”のある組合せで、週初めの月曜に、元気になれるような情報を、大阪の同局１階10plazaから公開生放送で発信する。
メインMCは、イタリアとの共同アニメ制作が決まるなど、ノリにノッている“社忍”シノビー。そして、吉澤真彩アナ、増田陽名アナ、藤岡宗我アナの3人をはじめとする「ノビしろ隊」が、世の中の流行や素敵なモノを紹介する。
初回は、今月オープンしたばかり、国内最大規模のアートミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」の魅力を生中継で紹介。その他、「最強のごはんのお供」を人気料理家ちはる氏と作る。
【コメント】
■シノビー
ぼくの冠番組『シノビーのノビしろ』がスタートするよ！読売テレビの1階から公開生放送でおとどけするので、たくさんの人が会いに来てくれたらうれしいな
■吉澤真彩
同期3人、そしてシノビー先輩と一緒に『シノビーのノビしろ』のMCを担当できることを、とてもうれしく思っています。入社して半年、まだまだうまくいかないことも多いですが、毎回の放送にしっかり向き合いながら、一歩ずつ成長していきたいと思います。私たち“ノビしろ隊”が朝から元気に、丁寧に情報をお届けします！よろしくお願いいたします！
■増田陽菜
新番組『シノビーのノビしろ』のMCを、新人3人とシノビー先輩で務めさせていただくことになりました！同期3人で一緒にMCを務めるのは初めてなので、どんな番組になるのか今から楽しみです。番組を通して関西のことをもっと知って、学んで、成長する姿をお見せできればと思います。「ノビしろ隊」として新人らしく失敗を恐れず頑張ります！
■藤岡宗我
新人アナウンサーの藤岡宗我です。新人3人とシノビーで初めての公開生放送、月曜日の朝が少しでも楽しくなるような情報を全力でお伝えします！“ノビしろ隊”の一員として、関西の皆さまに知ってもらい、鍛えてもらい、目指すは一人前のアナウンサー。毎月成長した姿をお届けできるように、自分らしく必死のパッチで頑張ります！
■江下衛プロデューサー
ノビしろいっぱいの新人アナウンサー3人には、シノビーと共に、これからさまざまなことに挑戦してもらいます！必死に頑張っている姿を視聴者の方々に見てもらうことで、月曜日から皆さんに元気をいっぱい分けてあげられるような、そんな番組にしたいと思います。公開生放送ですので、実際に読売テレビに来て応援していただけるとうれしいです！
【内容ラインナップ】
・生中継「ノビっと中継！のびちゅ〜」
10月7日(火)にオープンしたばかり！国内最大規模の「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」の魅力を生中継で紹介！
・VTR 企画「ノビしろリサーチ」
新米の季節到来！ということで今回はご飯がどんどん進む「最強のごはんのお供」を「だけメシ」で有名な人気料理家のちはるさんと共にクッキング！
・「エンタメ BURN！」
FM802DJ 板東さえかが映画・ドラマ・舞台といったエンタメ情報をお届けします。
【写真】ガッツポーズ！『ZIP!』関西ローカルパートでMCを務める読テレ新人アナ
これまでお届けしてきた『ツキいちLIVE 金曜日はパフェ』が、フレッシュリニューアルする。同局のキャラクター・シノビーと新人アナウンサー3人という“ノビしろ”のある組合せで、週初めの月曜に、元気になれるような情報を、大阪の同局１階10plazaから公開生放送で発信する。
初回は、今月オープンしたばかり、国内最大規模のアートミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」の魅力を生中継で紹介。その他、「最強のごはんのお供」を人気料理家ちはる氏と作る。
【コメント】
■シノビー
ぼくの冠番組『シノビーのノビしろ』がスタートするよ！読売テレビの1階から公開生放送でおとどけするので、たくさんの人が会いに来てくれたらうれしいな
■吉澤真彩
同期3人、そしてシノビー先輩と一緒に『シノビーのノビしろ』のMCを担当できることを、とてもうれしく思っています。入社して半年、まだまだうまくいかないことも多いですが、毎回の放送にしっかり向き合いながら、一歩ずつ成長していきたいと思います。私たち“ノビしろ隊”が朝から元気に、丁寧に情報をお届けします！よろしくお願いいたします！
■増田陽菜
新番組『シノビーのノビしろ』のMCを、新人3人とシノビー先輩で務めさせていただくことになりました！同期3人で一緒にMCを務めるのは初めてなので、どんな番組になるのか今から楽しみです。番組を通して関西のことをもっと知って、学んで、成長する姿をお見せできればと思います。「ノビしろ隊」として新人らしく失敗を恐れず頑張ります！
■藤岡宗我
新人アナウンサーの藤岡宗我です。新人3人とシノビーで初めての公開生放送、月曜日の朝が少しでも楽しくなるような情報を全力でお伝えします！“ノビしろ隊”の一員として、関西の皆さまに知ってもらい、鍛えてもらい、目指すは一人前のアナウンサー。毎月成長した姿をお届けできるように、自分らしく必死のパッチで頑張ります！
■江下衛プロデューサー
ノビしろいっぱいの新人アナウンサー3人には、シノビーと共に、これからさまざまなことに挑戦してもらいます！必死に頑張っている姿を視聴者の方々に見てもらうことで、月曜日から皆さんに元気をいっぱい分けてあげられるような、そんな番組にしたいと思います。公開生放送ですので、実際に読売テレビに来て応援していただけるとうれしいです！
【内容ラインナップ】
・生中継「ノビっと中継！のびちゅ〜」
10月7日(火)にオープンしたばかり！国内最大規模の「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」の魅力を生中継で紹介！
・VTR 企画「ノビしろリサーチ」
新米の季節到来！ということで今回はご飯がどんどん進む「最強のごはんのお供」を「だけメシ」で有名な人気料理家のちはるさんと共にクッキング！
・「エンタメ BURN！」
FM802DJ 板東さえかが映画・ドラマ・舞台といったエンタメ情報をお届けします。