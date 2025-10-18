µçÃÏ¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢±óÆ£¹Ò¤éÉé½ý¤Ç¥Þ¥óUÀï¤Ë¡È²«¿®¹æ¡É¡¡¡ÖÇÔ¤ì¤ì¤ÐÈãÈ½É¬»ê¡×¤Î¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¡¡3Ï¢ÇÔÃæ¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤Ê¤ë¤«
±óÆ£¤éÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡£Ï¢ÇÔ¤¬Â³¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä(C)Getty Images
¡¡º£½µËö¤è¤êÀ¤³¦³Æ¹ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÆ³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ºß¡¢¸ø¼°Àï3Ï¢ÇÔÃæ¤È¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ç¹õÀ±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î19Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦UÀï¤ËÎ×¤à¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¡£¥Ù¥¹¥È¤È¤ÏÄø±ó¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯ÌÀ¤±¤â°ú¤Â³¤¡¢¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°ËÅì½ãÌé¤ÎCK¤«¤é¾åÅÄåºÀ¤¤¬ÞÕ¿È¥Ø¥Ã¥É¡ª¥Ö¥é¥¸¥ëÁê¼ê¤ËÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿·è¾¡ÃÆ¤Î±ÇÁü
¡¡¥¯¥é¥ÖÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØLIVERPOOL.COM¡Ù¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö10·î16Æü¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤òÇÛ¿®¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦UÀþ¤Î¿ØÍÆ¤òÀê¤¦Ãæ¤Ç¡¢¸Î¾ã·ç¾ì¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢±óÆ£¹Ò¤Î3Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð¾ì²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥Æ¥Ê¤â¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÀÂÜ¤Î²ø²æ¤Ç½Ð¾ì¤»¤º¡£±óÆ£¤Ïº£·î¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤ÎÉé½ý¤Î¤¿¤á¡¢ÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½ºß¤Î²óÉü¾õ¶·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂåÉ½ÉÔ»²²Ã¤ÇµÙÍÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ø²æ¤Î¿¼¹ïÅÙ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¤¬Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ë¤è¤êÄ¹´ü·ç¾ì¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼¤â9·î¤Ë¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤òÄË¤áÀïÎóÎ¥Ã¦Ãæ¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥§¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢¥³¥Ê¥Æ¡¢±óÆ£¤Î3Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤ò·ç¾ì¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤òÂçÉý¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎºÆ³«½éÀï¤Ï¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö3Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ËÎ×¤à¡×¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤ËÂÐ¤·Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ä¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖËü¤¬°ìÇÔ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤âÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤â·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëº£²ó¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î°ìÀï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]