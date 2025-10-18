「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

話がかみ合わない人の特徴

職場で、特別に失敗しているわけでもないのに、なぜか「あの人、ちょっと頭悪いよね」と陰で言われてしまう人がいないでしょうか。本人は真面目に話しているつもりでも、「話がかみ合わないなぁ」ということは時々ありますよね。

もしかするとその原因は、使っている言葉にあるかもしれません。

「思い込み」で話していませんか？

たとえば、次のような言葉を口にしていませんか？

・「どうしてしっかりやってないの？」

・「みんなそうやって言ってない？」

一見、もっともらしく聞こえますが、実はこれは頭が悪い人の典型フレーズです。

「しっかり」や「みんな」といった言葉は、何かを指しているようでいて、実際には何も指していません。

「しっかり」とはどのレベルのことか、「みんな」とは誰のことか。聞き手はその基準を理解できず、相手が何を言いたいのかが伝わらないのです。

「事実」から対話をはじめよう

こうした人の特徴は、「事実」ではなく「解釈」で話していること。

つまり、自分の中の“常識”や“感覚”を前提にして、他人を評価してしまっているのです。

だから、相手が「いや、それは違います」と言っても、「いや、普通そうでしょ」と押し返してしまうこともあるでしょう。こうして会話がすれ違い、信頼関係が壊れていくのです。

これを避けるためには、「みんな」「ちゃんと」「しっかり」といった曖昧な言葉を使わないほうがよいでしょう。代わりに、「事実質問」で事実を聞くのです。誰が・いつ・何をしたのかという事実の粒度で話すことで、初めて会話のベースがそろうのです。

