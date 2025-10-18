PSは打率.158…それでもブルワーズ指揮官が“警戒を緩めない理由” 大谷翔平は「とてつもなく危険。忘れてはならない」
大谷は次戦で先発として登板予定だ(C)Getty Images
不振が叫ばれるなか、敵将の警戒は少しも緩まない。
現地時間10月16日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「1番・DH」として先発出場し、初回に三塁打を放つなど、4打数1安打、1得点と活躍。チームも3-1で勝利し、2年連続となるワールドシリーズ進出へ王手をかけた。
【動画】打撃復調へ！大谷翔平が技ありの一打 快足飛ばして三塁打に
初回先頭の第1打席では、ブルワーズの先発左腕アーロン・アシュビーと対戦すると、カウント1-2から外角低めに投じられた5球目スライダーをうまく拾い、これが右翼線へ転がる技ありの三塁打に。続く2番ムーキー・ベッツの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。ポストシーズンで三塁打を記録するのは、これが自身初だ。
試合後、ブルワーズのパット・マーフィー監督は、ドジャース専門メディア『Dodger Blue』などの取材に応じ、「球界最高の打者の一人」と大谷を称賛。「まだ本来の彼ではない。ショウヘイが芯で捉えた時は、ほとんどの場合、時速100マイル（約160.9キロ）以上の打球が飛んでいく」とその脅威を語っている。
また、「『打てていない』と思った瞬間に打ち始める」と続けたマーフィー監督。大谷の調子が良くない中でも、「可能なら左投手をぶつける」と警戒を緩めない理由については、「とてつもなく危険な打者だからだ。それを忘れてはならない」「彼のような偉大な選手は、一瞬で調子を取り戻す」と強調していた。
今季ポストシーズンに入ってから9試合をプレーし、打率.158（38打数6安打）、2本塁打、6打点、6四球、17三振、OPS.641と本調子からはほど遠い大谷だが、今後の戦いで本来の輝きを取り戻すだろうか。二刀流出場を予定している第4戦は、日本時間18日午前9時38分に試合開始だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]