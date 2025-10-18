月の遺族年金15万円「家事育児介護も働きながらこなしたのに、専業主婦にモヤモヤ」64歳女性の不満
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住64歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：兵庫県
リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員
リタイア前の年収：400万円
現在の預貯金：0円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：国民年金58カ月、厚生年金400カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（受給前）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：15万円
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として、「これまで男性会社員と同じくらい、ずっと働いてきました。子育てと介護も併せて人生走ってきました。けれども夫が急死、その年金を4分の3しかもらえず、専業主婦の方と比べると理不尽なシステムに驚愕（きょうがく）します」と語っています。
ひと月の支出は約「20万円」。年金だけでは「年の半分くらい足りない」と回答されています。
現在は「ダブルワークで月12万円」の収入があり、そのうち約7万円を生活費に充てているそう。今後も「少なくとも70歳までは」頑張るつもりだと言います。
くわえて、日ごろから節約を欠かさないそうで、「エアコンの設定温度」を調整したり「食材の使い切りなど」工夫をしているとあります。
老齢年金は「あと4カ月後、65歳から受給」するつもりだそうで、「女性では平均以上の金額ですが、遺族厚生年金は（併給調整により）カットされるようです。（投稿者は）家事育児介護も働きながらこなしてきたのに、専業主婦の方は何もせずそのままの遺族厚生年金を受け取れる。なんかモヤモヤします」と不満をにじませます。
一方で、今の生活の楽しみは「2匹の猫との穏やかな暮らし」と投稿者。残りの人生は自分のペースでゆっくりと日々を過ごしておられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
