¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤éÃæ2Æü¤Ç2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¡¡ÂçÎ¦´Ö°ÜÆ°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÅ´¿Í¤Ö¤ê¤òÈäÏª
¡¡¡þ¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹2¡½2¥í¥Ç¥º¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥í¥Ç¥º¡Ë
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥í¥Ç¥ºÀï¤Ç2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£14Æü¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç²¦¹ñ·âÇË¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÃæÈ×¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢0¡½1¤ÎÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈè¤ì¤â¸«¤»¤º¤ËÆ±ÅÀÃÆ¡£Ì£Êý¤È¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Çº¸¤«¤éÁê¼ê¤Î¼éÈ÷¤òÇË¤ê¡¢¥´¡¼¥ëº¸Á°¤«¤é±¦¶ù¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¯±¦Â¤Î°ì·â¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï3Æü¤Î¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ëÀï¤ËÂ³¤¯2ÀïÏ¢È¯¤Îº£µ¨3ÅÀÌÜ¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤«¤éÂçÎ¦´Ö°ÜÆ°¤ò·Ð¤ÆÃæ2Æü¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¾ò·ï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤â²Ì¤¿¤¹Å´¿Í¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï2¡½2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¼«¿È¤ÏÀïÎóÉüµ¢¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à³èÌö¤ò¸«¤»¡¢3ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤È¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£