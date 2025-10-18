セブン＆アイ株を持つメリットは株主優待よりも配当金？ 初心者でも分かりやすく解説してほしい

優待と配当、どちらを重視すべきか

日本の個人投資家の多くは、株主優待を投資の楽しみの一つとして重視しています。特に、飲食業や小売業では自社製品や買い物券がもらえる優待が多く、生活に直結するメリットを感じやすい点が特徴です。

しかし、株主優待は企業の経営方針やコスト状況に左右されやすく、内容の改定や廃止のリスクが常に存在します。一方で、配当金は企業の利益に基づいて支払われるものであり、現金収入として安定的なリターンを得られます。

イオン、エディオンなどの同業大手小売でも優待制度を設けていますが、近年は投資家層の多様化に伴い、「優待よりも配当を重視する企業」が増加傾向にあります。これらの動向を踏まえると、長期的な資産形成を目指す場合は、配当政策の安定性に注目するのが現実的といえるでしょう。



セブン＆アイの配当政策とリターンの特徴

セブン＆アイは安定したキャッシュフローを背景に、配当の維持・向上を重視しています。2025年2月期の年間配当は1株当たり50円の予想であり、株価水準から見ると配当利回りは約2.5％前後となっています。これは、日本企業全体の平均利回り（約2％）をやや上回る水準です。

配当性向も上昇傾向にあり、利益の一定割合を株主に還元する姿勢が鮮明です。また、過去には累進配当（減配しない方針）を掲げるなど、株主還元に積極的な経営方針を示しています。

一方で、同業のイオンも長期的に安定した配当を続けており、自社店舗で使える優待カードを提供しています。株主優待と配当のどちらが魅力的かは、「現金による安定収入を重視するか」「日常生活での優待活用を重視するか」によって判断が分かれるでしょう。



優待重視派と配当重視派、どちらが得か？

株式投資では、「株主優待を目的に保有するか」「配当金によるリターンを重視するか」で判断が分かれます。どちらが得かは一概にいえませんが、それぞれの仕組みやメリット・リスクを理解することが、適切な投資判断につながります。

優待重視派は、実際に買い物券などを活用して「家計の節約につなげたい」という考えを持つ人に向いています。ただし、優待には企業側のコスト負担が大きいため、業績や経済状況により優待内容の見直しや廃止のリスクが常に存在します。

一方で配当重視派は、安定的な現金リターンの確実性を評価します。例えば、セブン＆アイやイオンのように業績が安定している企業では、利益の成長に合わせて配当を引き上げる傾向があります。

これにより、長期的な保有を続けることで複利的に資産が増加する効果を期待できる点が、配当投資の魅力です。投資初心者にとっては、優待があるからという理由だけで銘柄を選ぶのではなく、配当の安定性を確認することで、リスクを抑えた投資判断につながります。



投資判断のためのチェックポイント

セブン＆アイ株を含めた同業他社の株式を比較する際は、以下の3つのポイントを基準に考えると分かりやすいでしょう。



（1）配当利回りと業績の安定性

配当が一時的なものか、継続的に還元されているかを確認します。



（2）優待制度の実用性と改定リスク

優待内容が自分の生活スタイルに合っているか、または将来的な制度変更リスクに備えられるかを見極めることが大切です。



（3）総合的な株主還元方針

配当・優待だけでなく、自社株買いや経営戦略全体を把握し、企業の株主対応姿勢を評価しましょう。

これらの観点を押さえることで、単なる優待目的ではなく、企業の長期的な価値を見極めた投資判断が可能となります。



長期目線で配当を重視しよう

セブン＆アイ株をはじめとする小売業銘柄は、株主優待制度の魅力に注目が集まりやすいですが、投資で真に重要なのは企業の利益成長と、それに基づく安定した配当政策です。優待は状況により変更される可能性がありますが、配当は業績と連動して積み上げられ、長期投資の安定した収益源になります。

生活者に身近な企業ほど優待に流されることなく、企業の財務体質や株主還元方針を冷静に確認することが大切です。短期的なお得感よりも、配当を軸にした長期的な視点で株式を保有することが、堅実な資産形成につながるでしょう。



出典

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 1株当たりの配当金

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー