◆男子プロゴルフツアー メジャー第３戦 日本オープン 第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）

前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、２４位で出た石川遼（３４）＝カシオ＝が４バーディー、２ボギーの６８と伸ばしてイーブンパーとし、トップと３打差の８位に浮上した。優勝者が来年のマスターズの出場資格を得る日本一決定戦で、メジャー３冠に挑む。原敏之（さとし、３４）＝ＹＡＧＯＫＯＲＯ＝と金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝がこの日のベストスコア６６をマークし、３アンダーの首位に並んだ。

メジャーの難セッティングで６８をマークしても、石川の表情は渋いままだった。「ウェッジがもうちょいかなと。パッティングがまだまだよくない。正直、自分にとっては悔しいスコア」。４年連続１５度目の出場で、過去に２００８、０９、２３年と２位が３度。「他の大会よりも２位の経験があるイメージ」を上書きできる位置で迎える週末へ、瞳に闘志を宿らせた。

１３番パー５は残り２４８ヤードからピンそば２メートルへの２オンに成功した。イーグルこそならなかったが、確実にスコアを伸ばした。「昨日はティーショットで左にミスをしてチャンスを作れなかった。いい攻め方が今日はできた」と合格点を与えたホールもあったが、１８番でグリーン右手前から寄せきれずにボギーとしたことが悔やまれる。

第３Ｒは１３年マスターズ覇者のアダム・スコット（オーストラリア）と同組になった。「順位を上げられたけど、まだ半分終わっただけ。ここから上位の選手たちの名前も変わっていくと思うし、その中にしっかり自分も入っていけるようにしたい」。日本シリーズＪＴカップ（１５、１９年）、日本プロ選手権（１９年）に続く史上１５人目のメジャー３冠を達成し、１３年ぶりのオーガスタ行きの切符をつかみ取る。（高木 恵）