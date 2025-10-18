広島・栗林良吏投手（２９）が来季から先発転向することが１７日、分かった。新井貴浩監督（４８）が明言した。今季は５５試合の登板で１０セーブ、２３ホールドと奮闘。指揮官は先発として投球の幅を広げることを求め、本人のフィジカル面も考慮して決めたと明かした。通算１３４セーブを積み上げてきた右腕の、新たな挑戦が始まる。

しびれる終盤に腕を振ってきた男が、来季から真っさらなマウンドに立つ。栗林が６年目の来季を先発で迎えることになった。みやざきフェニックス・リーグを視察中の新井監督は「来年から、先発挑戦というような形になる」と明言した。シーズン終了前に本人と話す機会を設け、先発転向が決まった。

栗林は入団してからリリーフ一筋で抑え、セットアッパーなどを経験。その過程も踏まえ、指揮官は新境地で違った一面が発揮される姿を描く。「１点も取られてはいけない、１球も甘く入ったらいけない場面でずっと投げていたからマウンドで“遊ぶ”という感覚が今までなかったと思う。“遊び”というのを覚えてほしい」。

失敗が許されないポジションで目の前の１球に全身全霊を注いできた。ただ、先発の役目は長いイニングを消化して試合をつくる点にある。投球全体にメリハリを付けることで、新たな一面がマウンドで示され、それが本人の成長にもつながっていくと判断した。

もう一つの要素は右腕のフィジカル面。夏場以降は森浦が抑えに定着したことで、栗林は六、七、八回に登板することが多かった。出番が流動的になったことで、ブルペンで準備を施す回数も必然的に増えていった。

「今まではクローザーと決められていたから、自分でそこに合わせて準備したら良かったけど、（中継ぎは）ブルペンにいて準備することが増えてくる。同点や１点ビハインドでも行ったりしていたから、彼のフィジカル的なことを考えると負担がすごく大きくなっていたと思う」と肉体面も考慮したと明かした。

１年目の２１年に新人ながら抑えを任され、３７セーブを記録。同年の野球日本代表「侍ジャパン」に選出され、東京五輪で胴上げ投手にもなった。昨年５月２６日・ＤｅＮＡ戦では通算１００セーブに到達。日本人最速タイ記録となる１７８試合目で金字塔を打ち立てた。

代名詞のフォークをはじめ直球、カーブ、カットボールと球種も豊富。「クイックもできるし、フィールディングもうまい。先発投手として、やれる要素を彼は持っている」と期待を寄せた新井監督。実績十分のリリーバーが、カープ先発陣に厚みをもたらしていく。

◆守護神から先発転向の主な投手 山口俊は横浜でのプロ４年目だった０９年途中から守護神となり１１年に３４セーブ。１４年途中から先発に回り巨人時代の１９年に１５勝で最多勝のタイトル。松井裕樹は楽天でのプロ２年目の２０１５年から守護神に定着し２０年は先発スタート。同年シーズン途中から再びリリーフで２１年から再び抑えとなった。一方で西武・平良海馬は２２年にリリーフで３５ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手。先発転向の２３年に１１勝を挙げ、抑えを務めた２５年に３１セーブで最多セーブ。