三つ星バイキングと絶景露天風呂【大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽】

和歌山県 南紀白浜温泉。古くは天皇も湯治に訪れたという由緒ある温泉地に佇む【大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽】は、自然に囲まれた露天風呂と、2025年9月1日よりスタートした鮮度抜群の旬の味覚が並ぶ｢大江戸三つ星バイキング｣が魅力の温泉宿です。今回は実際に宿泊して感じた“癒しと満足”のひとときをご紹介します。

チェックインから始まる、癒しの時間

ロビーラウンジ

羽田空港から南紀白浜空港まで約1時間。JR白浜駅からは車で10分、無料シャトルバスも運行しておりアクセスも快適。

湯上りラウンジ

館内にはラウンジ、卓球、カラオケ、漫画、貸出ゲームなど、外出せずとも楽しめる設備が充実しています。

客室

客室は畳のお部屋やキッズルーム、露天風呂付きの部屋まで多彩。プライベートな湯浴みを楽しみたい方にもぴったりです。

大阪･関西万博オーストラリアパビリオンの10月12･13日のイベントをレポ♡”ココ”も登場

湯けむりに包まれて、自然と一体になる露天風呂



彩の湯／男女入替制

提供：大江戸温泉Premium 白浜彩朝楽

露天風呂は、まさに“自然とひとつになる”感覚。木々に囲まれた湯船に身を沈めると、風の音や鳥の声が心地よく響き、時間がゆっくりと流れていきます。泉質は肌あたりがやわらかく、湯上がりはしっとりすべすべ。夜には星空を眺めながらの湯浴みも楽しめます。

鮮魚も黒毛和牛も好きなだけ!

海の幸が食べ放題

旅の楽しみといえば、やっぱり“食”。｢大江戸三つ星バイキング｣では、市場直送の鮮魚や黒毛和牛など、旬の食材をふんだんに使った料理がずらり。



ライブキッチンでは、黒毛和牛ロース焼きすきやビーフステーキなど、出来たて熱々の豪華メニューが提供されます。

それぞれの席で楽しむ”海鮮浜蒸し”

秋限定メニューでは、栗やきのこ、秋鮭、秋刀魚、松茸ごはんなど、季節の味覚が勢ぞろい。中でも印象的だったのが“海鮮浜蒸し”。紅スワイガニ、あわび、はまぐり、ほたてなどを蒸し器で仕上げる臨場感は、まるで浜焼き屋台のよう。湯気とともに立ちのぼる香りが食欲をそそります。

朝の贅沢、海鮮丼と焼き立てパン

朝食も豪華。天然本まぐろの赤身や中トロなど、10種類以上の海鮮具材を好きなだけ盛り付けられる“海鮮丼”は、旅先ならではの特別感。焼き立てのクロワッサンやデニッシュ、エッグベネディクトなど洋食も充実していて、和洋どちら派にも嬉しいラインアップです。



中でも印象的だったのが、自家製赤肉メロンスムージー。朝の空気にぴったりの爽やかさで、何度もおかわりしてしまいました。

南紀白浜の自然に包まれながら、湯と食で心ほどけるひととき。【大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽】は、季節の移ろいを五感で味わえる、まさに“至福の温泉旅”でした。次の休日、あなたも訪れてみませんか?

++++++++++++++++++++++++++++++

大江戸温泉物語Premium 白浜彩朝楽

和歌山県西牟婁郡白浜町 3753

++++++++++++++++++++++++++++++