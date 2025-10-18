¡ÖÀµÄ¾¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥êYUKIºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÃØ³¡Ö20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ä¤¿¤ë¤ß¤Ï¤É¤³¤Ø¡©¡×
¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢Âç¤¤Ê¥Õ¥ê¥ë
¡¡90Ç¯Âå¤Ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·¶Ê¡ØShare¡Ù¤ò¡¢12·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖJUDY AND MARY¡×¤Î¸µ¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¸½ºß¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëYUKI(53)¡£¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤«¤Ã¤¿Ãã¿§¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÂç¤¤Ê¥Õ¥ê¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÇò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¹õ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹»Ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖYUKI¤Á¤ã¤ó53ºÐ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤ÆÀµÄ¾¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö20Âå¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¡¼¡¼¡¼¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤è¡£¤ª²½¤±¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ä¤¿¤ë¤ß¤Ï¤É¤³¤Ø¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¿Í¹©Åª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Ï¡×¡Ö¥Þ¥¸¿À¤¸¤ã¤Í¡©¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤£÷£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YUKI¤Ï¡ÖJUDY AND MARY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ1993Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£96Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¤½¤Ð¤«¤¹¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È½éÅÐ¾ì1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¡£2001Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É²ò»¶¸å¡¢02Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2000Ç¯¤Ë¿¿¿´¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ÎYO-KING¤³¤ÈÁÒ»ýÍÛ°ì(58)¤È·ëº§¡£2»ù¤ÎÊì¡£