無傷での突破はかなわなかった。九回2死。嶺井が遊直に倒れ、スコアボードに最後の「0」が刻まれた。散発5安打の零封負け。八回まで沈黙を強いられた先発の伊藤に、小久保監督は「昨日の福島といい、こんな大舞台ですごい投球をされた」と脱帽した。

日本ハムの先発に苦戦する展開が続くCSファイナルステージ。第1戦は達、第2戦は福島を打ち崩せず、この日は打線を組み替えた。好調の柳町を5番に置き、ここまで無安打の牧原大を5番から6番に下げたが、打線はつながらなかった。

直球に力があった伊藤には11三振を奪われた。柳町が3安打と気を吐いたものの、首位打者の牧原大は3打数無安打。CSでは11打数無安打とブレーキになっており、小久保監督も「ちょっと迷っている感じはあります」と悩ましげに語った。

3番栗原、第3戦で初めて4番に入った山川はともに4打数無安打。背部痛を抱える周東も9月20日以来となるスタメンで起用したが、快音は響かなかった。今CSは3試合で計5得点。小久保監督も「向こうの投手がいいということ」と認めざるを得なかった。

同じ日本ハムに3連勝して突破した昨年の再現はできなかったが、小久保監督は「済んだことは仕方ない。（打線が）どうやったらつながるか今から考えます」と力を込めた。第4戦で好投手の北山を攻略し、阪神が待つ日本シリーズ進出を決める。（小畑大悟）