生命保険会社から販売代理店に出向した社員が、社外秘情報を不正に取得していたことが相次いで判明した。全容を解明し、法令順守を徹底しなくてはならない。

日本生命保険は、三菱UFJ銀行など七つの販売代理店に出向していた社員13人が代理店の内部情報を無断で持ち出していたと発表した。

銀行の保険販売に関する業績や他の生保会社の情報で、日生本社の担当者に伝えていた。銀行への支援や業績を上げるためだったという。

営業秘密の侵害を禁じる不正競争防止法に違反する可能性がある。

出向を始めた直後の2019年から今年2月まで続き、持ち出しは604件に上る。役員を含む約270人に共有されていた情報もあった。あしき慣行であったことがうかがえる。

第一生命保険でも、出向先の販売代理店から情報を無断で持ち出していたことが確認された。他の大手生保も調査に乗り出している。業界の信用が問われる事態だ。

生保各社が加盟する生命保険協会は9月、販売代理店への出向を原則廃止とする指針を公表した。日生や第一生命などの大手は既にその方針を決めている。

代理店は保険の重要な販路で、生保商品の約6割が代理店を通じて契約される。その約半数は銀行をはじめとする金融機関だ。

代理店には保険契約に応じた手数料が入る。保険に詳しい社員が限られる銀行にとって、専門知識を持つ保険会社の社員を受け入れると販売しやすい。保険会社と銀行のもたれ合いの構造がある。

銀行は複数の保険商品を扱う代理店だ。顧客のニーズに沿った商品販売が求められ、複数の商品を説明するルールがある。

出向社員による情報の持ち出しは、公正な販売への疑念を抱かせる。自社の商品に有利な営業活動につなげていたのであれば、顧客に不利益となりかねない。出向を見直したのは当然だ。

日生や第一生命は情報の持ち出しについて、組織的な指示はないと説明している。とはいえ、複数の不祥事が起こっている。業界全体で不正が横行していたと疑われても仕方がないだろう。

日生は不正に関わった社員について、自分の評価が高まるとの期待や販売拡大への思惑があったと調査報告にまとめた。他社はどうか。問題点を洗い出す必要がある。

生保協会は出向の実態調査を加盟社の自主性に委ねているが、業界を挙げて把握すべきではないか。

同様に販売代理店に出向した社員による個人情報の漏えいが発覚した損害保険業界では、日本損害保険協会が会員企業を調査している。

生保や損保の相次ぐ不祥事を受け、金融庁は監督体制を強化する。官民で商品販売の適正化を急ぎたい。