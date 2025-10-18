熊本県水俣市長を2期8年務め、水俣病問題における行政の誤りを初めて認めて公式に謝罪した吉井正澄さん（昨年5月に92歳で死去）をしのぶ思い出文集が完成した。人情味があふれ、読書家で筆まめでもあった吉井さんを語り継ごうと、元同市職員有志5人が中心となって生前親交があった人たちに執筆依頼し、36人が原稿を寄せた。18日には同市内で執筆者らが参加して吉井さんを「偲（しの）び・語る会」を開く。

吉井さんは、市長就任直後の1994年5月の水俣病犠牲者慰霊式で、国や県の反対を押し返し「十分な対策を取り得なかったことを誠に申し訳なく思う」と水俣病問題における行政の誤りを初めて認め、公式に謝罪。差別や偏見で分断された地域の絆を取り戻す「もやい直し」に尽力した。

「吉井正澄 三十六人の思い出文集 ありがとうの言葉に代えて」と題した文集はA4判112ページ。同市や環境省の元職員、潮谷義子元知事ら全国各地の首長経験者、水俣病患者支援者、本紙水俣支局長経験者を含む報道関係者ら計36人が寄稿を寄せた。

吉井さんが95年の水俣病政治解決で患者団体と国との橋渡し役となって舞台裏で奔走した裏話や、市立水俣病資料館の語り部制度導入のいきさつ、全国に先駆けた環境まちづくりの取り組みの奮闘などがつづられている。

発起人の一人で、元同市副市長の森近さん（74）は「組織をまとめ、人を生かして育てるかなどリーダーとはどうあるべきか教えていただいた」としのび、「（文集を）市民の意見をどう行政に取り込むかなど、これからのまちづくりに生かしてほしい」と話した。

文集は250部発行。非売品だが、偲び・語る会の出席者らに配布するほか、水俣病資料館や近隣の図書館、学校などにも寄贈する予定。問い合わせは事務局の栄永徳博さん＝090（9576）4855。（古川剛光）