長崎原爆がさく裂した時間（8月9日午前11時2分）に合わせて今年、各地で撮影された写真を集めた「忘れないプロジェクト写真展」が、長崎市松が枝町のナガサキピースミュージアムで開かれている。入場無料。来月3日まで。17回目の今年は県内外と、米国やウクライナなど海外10カ国から計363枚の写真が寄せられた。

入市被爆者でアマチュア写真家の小川忠義さん（81）＝長崎市江平1丁目＝が主催。2007年頃、原爆さく裂時間に市内にサイレンが鳴っても、立ち止まったり黙とうしたりする人がほとんどいなかったことに危機感を覚えたのがきっかけだった。原爆の日を風化させず、日常の平和をかみしめてほしいとの思いで09年から同展を開始。これまでに集まった写真は2181枚にのぼる。

交流サイト（SNS）などで募集した写真の被写体は、自宅で手を合わせて黙とうする人、クッションに寝そべる猫、笑顔でポーズをとる子どもなどさまざま。会場にはそれぞれの「日常」が並ぶ。

今年はロシアの侵攻を受けるウクライナから、長崎県に避難しているアナスタシア・ストラシコさんの協力も得て、現地の写真計23枚も集まった。防空壕（ごう）の中で横になる写真や、がれきが散乱する学校の写真などがメッセージとともに展示されている。

小川さんは「なんでもない風景も、平和だから撮れる写真。80年前にはこれが一瞬にして消滅したということに少しでも思いをはせてほしい」と話している。（高平路子）