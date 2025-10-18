英語教材であることを偽るため表紙に「古事記」と記した教科書など、西南学院大（福岡市）に残る戦時史料を展示する企画展「教育で辿（たど）る」が、長崎県南島原市南有馬町の有馬キリシタン遺産記念館で開かれている。

西南学院大と南島原市による連携10周年記念展「終戦80年 戦争を辿る」の第2期展。

西南学院はキリスト教系のため、日米両国の関係悪化に伴い1941年、研究や教育に携わる宣教師たちが米国への帰国を余儀なくされた。古事記とある教科書は「敵性語」とされた英語を学び続けられるよう、日本の歴史書を装ったとみられる。大っぴらに英語を学びにくかった当時の世相を反映した貴重な史料だ。

そのほか皇室を象徴する木製金箔（きんぱく）の菊花紋章や、神武天皇が即位したとされる紀元前660年を元年とする「皇紀」を用いた中学部の卒業アルバムなど、計13点が並ぶ。

企画展を担当した市教育委員会文化財課の小関和子学芸員は「英語の教科書には書き込みも多く、厳しい状況の中でも英語を学びたい、という学生の思いが伝わってくる」と話す。

展示は26日まで。（本山友彦）