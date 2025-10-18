九州新幹線西九州（長崎）ルートで整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉に関し、佐賀県の山口祥義知事は17日の定例記者会見で、国土交通省の水嶋智事務次官と8日に面会した際、国が開発を断念したフリーゲージトレイン（軌間可変電車、FGT）を巡って認識の相違があったことを明らかにした。

同ルートはFGTを導入する予定だったが、国は2018年、技術開発の遅れから断念した。

会見で山口氏は、面会時に水嶋氏から「FGTはもともと開発できるか分からない技術だった」という趣旨の発言があったと説明。「FGTが駄目になるかもしれないことを前提にした議論は全くない。国はFGTをやると一貫して言ってきた」と強調した。

面会後、引馬誠也副知事は同省鉄道局の小林太郎次長に、県の見解を電話などで伝えた。本紙の取材に小林氏は、FGTが前提で議論を進めていたとした上で、水嶋氏の発言について「今振り返れば難しかったとの認識で、今後、フル規格で整備したいと考える文脈での発言ではないか」と話した。

また山口氏は、JR九州の古宮洋二社長が水嶋氏と近く面会し、フル規格を前提に県の財政負担軽減を要請することに関し「ルートの問題でも隔たりがある。フル規格は新しい話で、財政が解決すれば全て解決するとは全く思っていない」と述べた。（田中早紀）