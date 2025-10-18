½©µ¨¶å½£¹â¹»Ìîµå¡¢µÜºê¤Ç25Æü³«Ëë¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï·§ËÜ¹©¤È½éÀï¡¡¶å¹ñÂçÉÕ¤ÏµÏÃÛ¤È
¡¡Íè½Õ¤ÎÁªÈ´Âç²ñ½Ð¾ì¹»Áª½Ð¤Î½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë¹â¹»Ìîµå¤Î½©µ¨¶å½£Âç²ñ¡ÊÂè157²ó¶å½£Âç²ñ¡Ë¤Ï17Æü¡¢µÜºê»Ô¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢1²óÀï¤ÇÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï·§ËÜ¹©¡¢¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÏµÏÃÛ¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢3µ¨Ï¢Â³¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹²Æì¾°³Ø¤ÏÍÌÀ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£47µ¨¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÄ¹ºêÀ¾¤ÏÅâÄÅ¾¦¡Êº´²ì¡Ë¤È¤Î¸øÎ©¹»ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï25Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢µÜºê»Ô¤Î¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤ÈSOKKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£·è¾¡¤Ï31Æü¤ÎÍ½Äê¡£