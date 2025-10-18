大分県南の佐伯市で12日、サイクルイベント「ツール・ド・佐伯2025」が、13日には国際自転車競技連合公認のサイクルロードレース「マイナビ ツール・ド・九州2025宮崎・大分ステージ」が相次いで開かれた。両レースとも、自ら乗って楽しむ人や、国際レースのファンなど多くの自転車愛好家でにぎわった。私もイベントに参加し、レースでにぎわう佐伯市を楽しんできた。（床波昌雄）

■ツール・ド・佐伯

佐伯市内を巡る40キロから190キロまでの5コースを設定。幅広い年代が参加できる県内最大のサイクルイベントで、今年で34回目となる。台風接近で開催が危ぶまれたが、一部のコースを短縮し予定通り実施。計1017人が参加した。

私が参加したBコース（102キロ）は鶴御崎灯台をショートカットし、約75キロになった。それでも二つの峠を越える走り応えのあるコースだ。

途中の楽しみは、5カ所ある補給所で出される地元グルメ。最初の登り坂轟峠を越えた道の駅かまえでは、阿部製菓の「ローズブレッド」（通称バラパン）が振る舞われた。

6キロの坂道が続く「空の公園」（標高約250メートル）は、ツール・ド・九州の「KOM（キング・オブ・マウンテン）ポイント」にも設定されている難所。息を切らせてたどり着いた補給所では、小ぶりのアジを丸ごと使った米水津（よのうづ）名物「アジの丸ずし」を口に運ぶ。

一晩かけて約千食を準備したのは、地元の民宿戸高代表の坪矢恵介さん（33）。「大変だけど初めて食べた人から『おいしかった』と言われると疲れも吹き飛びます」と笑顔。米水津地域コミュニティセンターでの昼食は、新鮮なシラスを使ったシラス丼とシラスコロッケ。さらに鶴見半島入り口ではその場で揚げるベーカリーフクミミの揚げパンが出た。普段めったにお菓子など食べないが、疲れた体に甘いものが染み入った。

韓国や台湾からの参加もあり、国際色豊かなイベントになった。韓国大邱市からは8人が参加。Bコースを完走したクォン・ヒドンさん（69）は「コースも風景も、もてなしも全て最高」と満足していた。

■ツール・ド・九州

13日の最終日は、今回初めて県境を越え宮崎県延岡市から佐伯市までの119・25キロで競われ、国内外のプロ18チームの約90人が出場。沿道には応援のファンが集まった。見どころはレース終盤の佐伯市街地周回コース。フィニッシュ前には約250メートルの直線が設けられ、最後は約50人が争う白熱の展開。激戦を制したのはXDS・アスタナチーム（カザフスタン）のヘノック・ムルブラン選手だった。

スプリントやポイント、山岳など各賞を獲得した4人の選手には各色のジャージーが贈られ、最後はステージのシャンパンシャワーで祝福。多くの観客から拍手が湧き起こった。