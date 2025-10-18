◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 日本ハム 6-0 ソフトバンク(17日、みずほPayPayドーム)

連勝し日本シリーズ進出へ王手をかけるも敗れたソフトバンク。試合後、小久保裕紀監督が試合を振り返りました。

小久保監督はまず相手投手について「昨日の福島といい、今日の伊藤といい、この大舞台ですごいピッチングをした」と称賛。また第3戦で先発した上沢直之投手の交代のタイミングについては「その前のレイエスで代えてもよかったんだけれども、振り絞れるピッチャーなのであそこはいった」と信頼の気持ちからの采配だったことを明かしました。

7回、日本ハムの郡司裕也選手のタイムリーの際、センターの守備でダイビングキャッチを試み、その後痛みで表情を歪めた周東佑京選手の状態については「代えようかなと思ったけれども、本人が『大丈夫です。バットが振れる』と言ったので行かせた」と語りました。

また今季首位打者を獲得しつつも、このシリーズで3試合ノーヒットの牧原大成選手については「迷っている感じはある。済んだことはしょうがないので、どうやったら打線がつながるのか今から考えます」と気持ちを切り替え、前向きな言葉を残しました。