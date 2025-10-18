77歳女優、40年前に急逝した夫・坂本九さんとの事故前の思い出明かす
女優の柏木由紀子が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
柏木由紀子 ＝テレビ朝日提供
夫・坂本九さんが亡くなって40年、夏には多くの取材を受けたという柏木。77歳になり、自分にとっては忘れられないことだが、取材に来るスタッフの多くが事故後に生まれた世代となり、月日の流れを感じたという。
娘が家庭を持ち、孫も大きくなった現在、自分で住みやすいように建て替えた自宅で愛犬と充実した日々を過ごしているそうで、放送には片時も離れず暮らす愛犬・レアも一緒に登場する。
事故の前にモノづくりが好きだった坂本九さんとバッグづくりをし、お店で販売したことがあったという柏木。アイデアを出し合い完成したバッグのことは今でもいい思い出なのだと話す。
その後、第2弾を作り、サンプルを黒柳にもプレゼントしたが、その準備中に事故が。柏木の夢も40年間そのままになっていたが、久しぶりに再開したいと思うようになったという。
