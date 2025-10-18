長野県と聞いて連想する食べ物は？＜回答数 37,693票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第324回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「長野県と聞いて連想する食べ物は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:長野県と聞いて連想する食べ物は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
かぼちゃの魅力！おすすめレシピ チーズおやき 甘くてもちもち
【材料】（4人分）
カボチャ 約 300g
塩 少々
片栗粉 大さじ 3~4
プロセスチーズ 40g
干し桜エビ 大さじ 1
サラダ油 大さじ 1
バター 20g
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、カボチャは種とワタを取り除いて皮を削ぎ落とし、小さめのひとくち大に切る。
2、プロセスチーズは1cm角に切る。
【作り方】
1、鍋にカボチャを入れ、分量外の水をひたひたまで加えて中火にかける。そのまま柔らかくなるまで10〜12分ゆでる。竹串がスッと刺さったらゆで上がった目安。
2、ゆで上がったらゆで汁を捨てて強めの弱火にかけ、カボチャをつぶしながら、水分を飛ばす。
3、(2)に塩、片栗粉、プロセスチーズ、桜エビを加え、よく混ぜ合わせる。フライパンにサラダ油、バターを入れて弱火にかけ、バターが溶け出したら、生地をスプーン1杯分手に取って丸め、少し押さえて、フライパンに入れる。
4、焼き色がついてパリッとしたらひっくり返し、反対側もパリッと焼く。器に盛ってドライパセリを振る。
(E・レシピ編集部)
