【全2回（前編／後編）の前編】

突如突き付けられた離縁状に高市早苗自民党総裁（64）は動揺の色を隠せなかった。26年続いた自公連立の崩壊。高市氏が事態を軽視していた一方、公明党の支持母体・創価学会の側にも利己的な計算があった。顔色を失う自民党議員。政治の一大転機の裏に一体何が。

＊＊＊

【秘蔵写真】「白無垢姿」の高市氏。「花嫁」に扮した25年前のレアショット

眉間には深い皺が刻まれていた。10月10日午後、高市氏が国会の一室から出てきた際の表情である。

「高市氏は、自民党の鈴木俊一幹事長（72）同席の下、公明党の斉藤鉄夫代表（73）、西田実仁（まこと）幹事長（63）との会談を終えたところでした。話し合いは約1時間半。入室時の笑みからは一転、高市氏の顔つきは両党間で厳しいやりとりがあったことを物語っていました」（全国紙政治部記者）

その理由は、会談直後に行われた斉藤代表の記者会見で明らかとなる。

高市早苗新総裁

「国政選挙における党同士の選挙協力は、いったん白紙にいたします」

公明党からのシグナルを見落としていた高市氏

1999年10月に発足した自自公連立政権（第2次小渕恵三改造内閣）以来、26年間続いた自公連立に終止符が打たれた瞬間だった。

「高市氏はさかのぼって4日夕方、都内の公明会館を訪れ、総裁就任のあいさつをしています。この際、斉藤氏は連立継続に関し、政治とカネの問題、靖国神社参拝を巡る歴史認識、外国人との共生の3点について懸念を伝えました。ところが、高市氏はその条件提示について軽く考えていた様子がうかがえるのです」（前出の政治部記者）

高市氏は翌5日、都内で国民民主党の玉木雄一郎代表（56）と会談。6日には、高市氏の後ろ盾たる麻生太郎氏（85）が自身の政治団体「素淮（そわい）会」の事務所で国民の榛葉賀津也幹事長（58）と面会している。

「直後、公明党は態度をにわかに硬化させました」

と、政治部記者が続ける。

「7日午前、斉藤氏ら執行部は国会内で異例の緊急常任役員会を開催。続く午後の高市・斉藤両氏による第1回党首会談でも、斉藤氏が裏金問題の全容解明を求めるとともに、企業・団体献金の規制強化などを強く要請したのです」（同）

ここに至ってなお、高市氏は公明党からのシグナルを見落としていた。

「自民党は7日の党役員人事で麻生氏を副総裁に、裏金問題で批判された萩生田光一元政調会長（62）を幹事長代行に指名。これが公明党の離反を招く決定打となったとみられます」

公明党内からは「われわれを軽視している」

麻生氏はかねて公明党とは距離があった。2年前、安全保障関連3文書の取りまとめを巡る当時の山口那津男代表（73）らの後ろ向きな対応を「がんだった」と批判。萩生田氏は裏金問題に関連し、自身の元政策秘書が政治資金規正法違反で略式起訴され、有罪判決を受けたばかりでもある。

「麻生氏は総裁選の決選投票で高市氏支持の流れを作った張本人。また、萩生田氏も総裁選の推薦人集めに苦労していた高市氏に生稲晃子参議院議員（57）ほか、複数の議員を水面下で紹介するなど大きな役割を果たした。今般、人事で登用され、高市体制を牛耳る形になった首魁二人を公明党側が嫌悪したのは間違いありません」

高市氏が政権を担ったその暁、官房長官に据えようとしているのは、公明党の選挙支援を受けない木原稔前防衛相（56）。公明党や創価学会と太いパイプを持つ菅義偉前副総裁（76）や森山裕前幹事長（80）らは要職に起用される気配がない。

公明党内からはいよいよ「われわれを軽視している」と憤りの声が上がり、8日には公明党が連立離脱を検討中だと報じられた。

「“ホンマに!?”と一言口にし、絶句」

高市氏はようやく9日、事態打開に向けて動き出す。

総裁の椅子を争った小泉進次郎農水相（44）の陣営についた菅氏、さらには岸田文雄前首相（68）の事務所を相次いで訪問したのである。

政治ジャーナリストの青山和弘氏が言う。

「とくに菅氏は創価学会の政治担当を長く務めた佐藤浩副会長（64）と親しいことで知られます。しかし、そんな菅氏をもってしても“自分が佐藤さんに言ってもダメだ。佐藤さんの範疇を超えている”と周辺に漏らしています。もはや、そのタイミングでの収拾は困難でした」

9日夜、緊迫の度合いは一気に増す。公明党は公明会館に地方議員を招集し、緊急の全国県代表協議会を開催。その後の中央幹事会で斉藤氏らに対応が一任され、翌10日の連立離脱通告への流れが出来上がった。

「前後して永田町では学会の原田稔会長（83）が連立離脱を指示したとの情報も広まりました。少なくとも、原田氏は離脱について了承しているとみていいでしょう」（政治部デスク）

もっとも、高市氏に局面の“決定的転換”が伝わったのは9日の深夜になってのことだという。

「高市氏は9日午後9時以降、NHKの『ニュースウオッチ9』、テレビ東京の『WBS』、テレビ朝日の『報道ステーション』に立て続けに生出演しました。そのせいか、公明党の動きがリアルタイムで耳に入っていなかったとみられます。午後11時前に赤坂の議員宿舎に戻った際、現場で待ち受ける総理番記者から公明党の最終的結論を聞かされ、目を見開いて“ホンマに!?”と一言口にし、絶句したそうです」（同）

かくて、冒頭の党首会談の場面に至る。

「斉藤氏らは企業・団体の献金先を政党本部と都道府県連に限定する“規制強化案”を受け入れなければ連立を離脱すると迫りました。高市氏らは“3日間の猶予が欲しい”と回答期限の延長を求めたのですが、斉藤氏らはかたくなに協議の継続を拒んだのです」（同）

それはまさに、最終宣告だった。

「自民党は、政党支部で企業献金を受けられなくなれば、地方組織が立ち行かなくなる。だから“規制強化案”はあまりに高いハードルです。先の国会で自民党は企業・団体献金の存続を前提に“公開強化案”を主張。議論が膠着（こうちゃく）し、法改正が見送られた経緯がある。この期に及んで棚ざらしになっていた、自民党が到底のめない“規制強化案”を公明党が持ち出したのは、連立解消ありきという結論があったからです」（同）

「高市氏にはタカをくくっていたフシが」

高市氏らは会談の席で、譲歩を引き出すため萩生田幹事長代行の将来的な交代案まで提示した。が、斉藤氏らに「個人の問題ではない」と一蹴されたという。

会談後、高市氏は記者団に「一方的に連立離脱を伝えられた」と強い不満をにじませたが、すべては後の祭りだった。

「そもそも高市氏にはタカをくくっていたフシがある」

とは、自民党のベテラン議員である。

「公明党は“平和の党”でありながら、10年前の安保法制改正時、自民党に押し切られる形で集団的自衛権の限定的な容認へと転じた。消費税率10％導入の際にも連立離脱をチラつかせ、しかし結局は軽減税率導入で折り合い、政権に残留した。そうした過去もあって高市氏は、公明党は絶対に離縁しない“下駄の雪”だと軽んじていたのではないか。本妻の公明党をむげにし、連立拡大を目指して国民民主との協議を優先したのも逆鱗に触れたのだろう」（同）

後編【「学会票がなくなった選挙がどうなるのか…」 自民議員が打ち明ける不安 「一気に2万票は減る」】では、公明党の連立離脱が今後の選挙に与える影響などについて詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年10月23日号 掲載