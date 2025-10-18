

認可保育園の保育士配置に関する国の基準によると、保育士1人で0歳の子ども3人、1〜2歳児の場合は6人、3歳児の場合は15人と、明らかに不十分だ（画像： Ushico / PIXTA）

【グラフを見る】2013年に株式会社を中心に保育園が急増。私立の認可保育園は2013年の474カ所から2023年には3490カ所へと大幅に増えた

「子どもの発達に応じて丁寧にかかわる保育がしたいのに、それがなかなかできないのが辛いです」

東北地方の認可保育園で働く保育士の藤井美央さん（仮名、20代後半）が、切実に訴える。美央さんが受け持つ5歳児クラスには20人の子どもがいて、保育士2人で担任している。認可保育園など公的に認められた保育施設には保育士配置基準があり、基準より多い配置ではあるが「人手は全く足りません」（美央さん）と言う。

保育士の配置基準は国の政令で決められており、自治体は独自に配置基準を決めることができる。認可保育園について国の基準は、0歳の子ども3人に対して保育士1人（「3対1」、以下同）、1〜2歳児は「6対1」、3歳児は「15対1」、4〜5歳児は「25対1」となっている。

不十分な配置基準を補うと、園の人件費が｢持ち出し｣に

2021年から名古屋市の保育士や保護者らが中心となって「子どもたちにもう1人保育士を！」キャンペーンが行われるなど世論が後押ししたこともあり、2024年4月から76年ぶりに配置基準が改定された。3歳児は従来の「20対1」から「15対1」へ、4〜5歳児は「30対1」から「25対1」に改善。さらに2025年4月からは、1歳児で「5対1」の手厚い配置にした場合は人件費が上乗せされるようになった。

とはいえ、「そもそもの配置基準が不十分」という現場の声は大きい。配置基準が改定されたといっても、戦後に決められた一部がようやく改定されたにすぎず、実際の保育園における保育士の配置は、基準以上になっているケースが多い。

こども家庭庁の「幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査」（2024年度）によれば、実際に認可保育園に配置されている保育士は、配置基準よりも平均4.1人多い。ただ、保育園には配置基準の人数分の人件費しか入らないため、保育士を多く雇うほど、保育園にとっては人件費が「持ち出し」になってしまう問題もあるのだ。

冒頭の美央さんの保育園では、5歳児クラスは2人担任だが、ほかのクラスは配置基準ギリギリ。保育士の誰かが休むと、美央さんは各クラスのヘルプに駆り出される。1週間ずっと自分のクラスに入れず、ほかのクラスで保育に当たっていたこともあるそうだ。

4分の1が｢発達の気になる子｣、クラスはすぐ手薄に

そして、美央さんが担任する子どもたち20人のうち5人が、発達の「気になる子」だという。少しでも嫌なことがあるとカッとなって部屋から飛び出してしまうため、その都度、保育士が追いかけなければならない。友達とのトラブルがなかったとしても、ふらっと保育室からいなくなってしまう子もいる。保育室を出てしまった子どもを担任1人が追いかけると、保育室の子どもたちは残った担任が1人でみることになる。これは、どのクラスでも同じ状況だという。

たとえクラスに2人の正職員保育士が担任として配置されていたとしても、1人が自身の体調不良で休み、もう1人がわが子の急な発熱などで休めば、クラスに正職員がいなくなってしまうことも珍しくはない。その場合、パートの保育士で対応することになるが、普段から接していない保育士が入っても子どもたちがまとまらず、好き勝手にしてしまうため「もう、部屋の中はぐちゃぐちゃです」と美央さんは語る。

5歳児クラスといえば、卒園を控えた大事な年齢。多くの保育園では小学校入学前の準備もあって、授業時間中ずっと座っていられるように指導するなど、求められることが多い。美央さんは「自分の気持ちを言い出せない子に向き合ってあげたいのに、それができないんです。その子が何も言えないまま小学校に進んでいくのが心配です」というジレンマを抱える。

0歳や1歳の乳児クラスも人手は必要だ。玩具を誤飲しないか、よちよちと歩き始めれば転んで頭を打たないかなど、片時も目が離せない。まだ言葉で話すことが難しい年齢ならではの「噛みつき」も起こる。乳児同士が玩具の取り合いなどで喧嘩になって噛み付き、相手の子どもの腕にくっきり歯形がついてしばらく消えないこともある。保育士はトラブルを察知して、相性の悪い子ども同士は離すなどすぐに止めに入らなければならない。

現場に余裕がないことで離職が止まらず、人手不足が解消しないという悪循環を招いている。美央さんの保育園では、中堅になる頃に辞めてしまう保育士が多いという。少なくとも毎日1時間は残業、行事などの準備に負われれば3時間ほどの残業になるが、時間外労働の手当てが満額ついたことはない。新卒採用などで人手を補ったとしても、経験10〜15年目がいない状況では、残った保育士の負担は依然として重い。

「月経痛が重くて休みたいと思っても、なかなか休めません。園長は『休んでいいのよ』と理解がありますが、いやーっ、そう言われても……という感じで。自分が抜けたクラスの大変さを考えると、やっぱり休めないです。なんとか出勤してどうにか働ければ園に残り、ダメなら帰ろうと思って出勤しますが、あまりにもお腹が痛くて動けず、結局帰ることもあります」（美央さん）

それでも美央さんは、「保育園の方針が子どもに寄り添っていて、保育園時代にしかできない遊びを思い切りさせてあげよう、というものなので、これまで働き続けてこられました。あと1人、誰か大人が保育室にいてくれれば、もっといい保育ができるのに」と話す。

中堅保育士で年収360万円、社長は高級外車を乗り回す

2013年、故・安倍晋三政権下で待機児童対策の大号令が出たことで、株式会社を中心に保育園が急増した。なかでも営利企業による認可保育園は、2013年の474カ所から2023年には3490カ所へと大幅に増えている。その中には、あえて配置基準ギリギリの数の保育士しか雇わず、しかも低賃金で、少しでも人件費を抑制して利益を出そうとする経営者が散見される。



（出所）厚生労働省「社会福祉施設等調査の概況」より筆者作成



（注釈）2011年は岩手県、宮城県、福島県の8市町村を除く。2010年以降その他に計上してあった有限会社を株式会社に計上。2014年は福祉行政報告例の施設数から修正したものを計上

（出所）厚生労働省「社会福祉施設等調査の概況」より筆者作成

「保育士はギリギリの体制で、週休1日の状態。風邪くらいでは休めず、インフルエンザやコロナでやむを得ず休む場合も、有給休暇を使って休むよう言われます」

ある株式会社が都内で運営する認可保育園で働く池野香さん（仮名、30歳）は、心身ともに限界の状態だという。保育士が休めば配置基準違反状態という劣悪な勤務状態のうえ、中堅でも年収が360万円程度。一方の社長は高級外車で保育園に乗りつけ、「園児が定員割れになったら不採算になる。人気がないのは保育士が悪いからだ」と言っては、「入園希望者が増えるように営業しろ」と命じるのだった。

残業も多く過労状態で、香さんら保育士は子どもたちを見きれない。ある日のお散歩では、園児にケガをさせてしまったという。公園でブランコを強くこいでいた5歳の子どもに向かって、よちよち歩きの2歳の子が近づいていることに気づかず、子どもたちが衝突。2歳児が顔にケガをしてしまった。香さんは、「このままではいつか、もっと大変な事故に遭いかねなくて怖い」と、退職を考えている。

認可保育園での保育事故は2015年度の344件（うち2件は死亡）から年々増え、2024年は1449件（うち1件は死亡）と過去最多を更新している。これまでの筆者の取材からは、急ピッチで保育園が作られたことで保育士育成が追い付かないこと、劣悪な労働条件のなかで離職が相次いで保育スキルが向上しないことなどが主な原因と見られる。

さらに年齢別の事故件数を見ると、2024年度は0歳が4件、1歳が59件、2歳が135件、4歳が302件、5歳が474件、未就学児の6歳は266件となっている。子どもの活動の変化もあるだろうが、6歳を除き配置基準が手薄になっていく年齢になるにつれ、事故が増えていると見ることもできる。

保育の安全や質を守るため、8月には都内で「日本の保育士配置基準を世界水準に！」をテーマにしたシンポジウムが開催された。主催したのは「『子どもたちにもう1人保育士を！』を求める学識者の会」で、研究者や弁護士らが呼びかけ人となっている。



保育シンポジウム（筆者撮影）

シンポジウムでは東京大学名誉教授の汐見稔幸氏が、「配置基準が貧困な背景には、小学校との関係があるのではないか。小学生以降の学級規模が大きいことが原因ではないだろうか。皆と同じように学ぶ価値観や、全員が教員が言ったとおりに同じ行動するのがよいとする集団主義的な教育観を変えないといけない」と話した。

また、日本総研の池本美香上席主任研究員は、「女性の就業率と保育所の利用率は増えたけれど、それは働く女性を増やすための保育。子どもにとってどのような保育を実現するのかという話は聞こえてこなかった。保育事故は過去最多を更新して歯止めがかからない。海外では親の働き方自体を見直しており、保育士にも働き方改革は必要。保育士が、親の声も子どもの声も聞くことができるような働き方と配置基準の改善が必要だ」と言及した。

地震や火事の時、赤ちゃん3人を抱えて逃げられるのか？

厚生労働省の調査では、2024年の小中高生の自殺者数が前年から16人増えた529人となっており、統計のある1980年以降で最多となっている。

こうした状況を受けて、池本氏は「15歳以降の子どもたちが親と話す頻度が低下していることが背景にあるのではないか。待機児童対策で保育園が詰め込み状態になった頃の子どもたちが、今15歳になっている。保育士も親も話を聞いてくれず、学校の先生も忙しく、大人に話を聞いてもらえない環境。保育も学校もセットで変わるべき。子どもの最善の利益のために財源確保が必要だ」と指摘した。

「子どもたちにもう1人保育士を！」の全国保護者実行委員会（事務局：名古屋市）では、目指すべき配置基準を提言している。

0歳児は現行の「3対1」から「2対1」へ、同様に1歳児は「6対1」から「3対1」、2歳児は「6対1」から「3〜4対1」、3歳児は「15対1」から「5〜10対1」、4〜5歳児は「25対1」から「10〜15対1」への改善を求めている。

もし地震や災害が起こった時、保育士1人で赤ちゃん2人までなら両脇に抱えて逃げられるかもしれない。しかし、0歳児の配置基準が保育士1人に子ども3人の現状では、果たして赤ちゃん3人を連れて逃げることができるだろうか。保育士配置基準の抜本的な見直しは、必要不可欠ではないだろうか。

（小林 美希 ： ジャーナリスト）