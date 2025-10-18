松島聡演じる千石の知られざる過去が明らかに！『パパと親父のウチご飯』第3話が今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松島聡（timelesz）と白洲迅がW主演にを務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の第3話が10月18日に放送される。

■第2話ラスト、猪俣周杜演じる阿久津の登場にSNS歓喜

10月11日放送の第2話では、家に愛梨（棚橋乃望）、清一郎（櫻）の友だちを招き、ピザパーティーを開催した千石哲（松島聡）と晴海昌弘（白洲迅）。「シングルファーザー同士の同居」を色眼鏡で見ていた幼稚園のママたちとも打ち解け、ふたりがなぜルームシェアをすることになったのか、その理由も明かされた。

さらには、第２話のラストにtimeleszの猪俣周杜演じる阿久津竜也も初登場。思いがけず金髪での登場に、「思ってたイメージと全然違った！」「金髪になってる」「3話からの出演が楽しみ」とSNSも騒然。

TVerでの見逃し配信も順調に再生を重ね、第1話、第2の見逃し配信再生数は、225万回を突破した（Ver DATA MARKETINGにて算出 期間：10月４日～10月16日）。

■千石はなぜ接骨院を営んでいるのか

10月18日放送の第3話では、千石がなぜ接骨院を営んでいるのか、その知られざる過去が明らかに。

バイトの面接にやってきた阿久津をひとまず雇ってはみたものの、「ジェネレーションギャップ」という言葉では片付けられないほどの価値観の違いに、千石は戸惑う毎日。しかも、ある日ミスを咎めたことがきっかけで阿久津は「じゃあクビでいいです」と、そのまま出ていってしまう。

「やっぱ人を育てるとか、向いてない」と、諦め顔の千石だったが、晴海とともに訪れた師匠・杉田（田中要次）の家で昔の自分を思い出し…。

はたして千石の過去とは？ そして千石はもう一度、阿久津に歩み寄ることができるか？

■猪俣周杜、いよいよ本格登場！「聡くんがいることで安心できました」

第3話から本格的に登場する阿久津竜也。演じる猪俣周杜は「まだ千石と出会って間もないので、何をしたいのかとか、定まっていない感じの阿久津です。千石のことをちょっとナメているような、そんな雰囲気が出せたらいいなと思って演じました」と第3話の撮影を振り返る。

今作がドラマ初出演となる猪俣について、囲み取材会で「初めてとは思えないくらい度胸がある。掛け合いをするシーンで怒ったり、喜んだり、と感情が乱れるところでも、しっかりと目を見てセリフを言ってくれて、いい意味で緊張感も伝わってこなかった」と語っていた松島。「さすがタイプロを抜けてきただけある。心強いです」と、猪俣のドラマデビューを絶賛していた。

そんな松島と芝居をした感想を「初めての掛け合いのお芝居が（松島）聡くんでよかった。やっぱりちょっと緊張はしていたんですけど、聡くんがいることで安心でき、のびのび演技ができました」と振り返った猪俣。本格登場となる第3話から、どんな演技を見せてくれるのか、注目だ。

■第3話あらすじ

日々の子育てに加え、日中は接骨院経営、と忙しく過ごす千石哲（松島聡）。子育てには何かとお金がかかることを実感し、接骨院のアルバイトを募集することに。

そこに、金髪ピアスの青年・阿久津竜也（猪俣周杜）が面接にやってくる。明るく人当たりのいい阿久津を採用してみたものの、「ジェネレーションギャップ」という言葉では片付けられないほどの価値観の違いに戸惑う毎日。文句を言いながらも阿久津を見守っていた千石だったが、ある日ミスを咎めたことがきっかけで阿久津は「じゃあクビでいいです」と出ていってしまう！。

「やっぱ人を育てるとか、向いてない」と、人を雇うことに諦め顔の千石に、晴海昌弘（白洲迅）は何か言いたげな様子で…。

その週末、晴海と愛梨（棚橋乃望）、清一郎（櫻）と連れ立ち、千石は”師匠”である杉田公平（田中要次）の家へお線香をあげに向かう。杉田は、家庭の事情で荒れた毎日を過ごしていた千石を接骨院に雇い入れ、柔道整復師として育てた人物、そして彼の妻である貴美子（竹内都子）が作るハンバーグは千石にとって大好物でもあり、思い出の味でもあった。

ハンバーグを食べ、お腹いっぱいになった千石は、阿久津への思いをあらためて口に。すると、貴美子、そして晴海からも思いがけない話が語られる。

■番組情報

テレビ朝日 オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』

10/04（土）スタート

毎週土曜23:00～

出演：松島聡（timelesz） 白洲迅 棚橋乃望 櫻 蓮佛美沙子 猪俣周杜（timelesz）

原作：『パパと親父のウチご飯』豊田悠（新潮社）

脚本：嶋田うれ葉 山西竜矢

音楽：伊藤ゴロー

主題歌：timelesz「レシピ」（Over The Top）

プロデューサー：高橋宜嗣（テレビ朝日） 島本講太（ストームレーベルズ） 大塚安希（MMJ） 村山太郎（MMJ）

監督：佐藤快磨

