　18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比740円高の4万8290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては707.85円高。出来高は2万271枚だった。

　TOPIX先物期近は3209.5ポイントと前日比42ポイント高、TOPIX現物終値比39.06ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48290　　　　　+740　　　 20271
日経225mini 　　　　　　 48295　　　　　+745　　　325791
TOPIX先物 　　　　　　　3209.5　　　　　 +42　　　 16736
JPX日経400先物　　　　　 29020　　　　　+510　　　　2028
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　+7　　　　3281
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース