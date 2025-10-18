日経225先物：18日夜間取引終値＝740円高、4万8290円
18日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比740円高の4万8290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万7582.15円に対しては707.85円高。出来高は2万271枚だった。
TOPIX先物期近は3209.5ポイントと前日比42ポイント高、TOPIX現物終値比39.06ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48290 +740 20271
日経225mini 48295 +745 325791
TOPIX先物 3209.5 +42 16736
JPX日経400先物 29020 +510 2028
グロース指数先物 707 +7 3281
東証REIT指数先物 売買不成立

