◇パCSファイナルステージ第3戦 日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日 みずほペイペイD）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルS第3戦は17日、リーグ2位の日本ハムが1位のソフトバンクを下し、1勝3敗とした。中5日で先発した伊藤大海投手（28）が8回5安打無失点、11奪三振の力投。昨年のファイナルS初戦先発で敗れた雪辱を果たして今シリーズ初勝利に導き、CSでのソフトバンク戦の連敗を6で止めた。

マウンドで心掛けたのは冷静でいること。だが、試合が終われば別だった。ヒーローインタビューで伊藤は「絶対勝つぞ！！」と珍しく叫び声を上げた。ファンに、チームに勇気を与える反攻の1勝だ。

「勝ててホッとしている。普段あまりやらないので、口が回らなかったです…。とりあえず叫べばいいかと。チームを鼓舞できたらと思った」

今季はあの敗戦の悔しさが、いつも胸にあった。1年前の10月16日。敵地でのファイナルS初戦を任されたが気合が入りすぎたあまりに6回途中4失点で黒星を喫した。「悔しさはまだ忘れてないし、ここで勝つために一日一日、考えて過ごしてきた」と言う。あれから366日。2度もやられるわけにはいかなかった。

昨年は痛打されたスプリットでも2三振を奪い、毎回の11奪三振で、8回5安打無失点の好投。CSでの2桁奪三振は前日の福島に加え、ダルビッシュ（現パドレス）、大谷（現ドジャース）に次ぐ球団4人目だ。CSでのソフトバンク戦連敗を6でストップ。冷静さを心掛けながらも「僕が流れを絶対変えるんだという気持ちで（胸の）中は熱く投げていた」と汗を拭った。

上沢との“新旧エース対決”でもあった。3月16日のオープン戦で投げ合ったが、公式戦では初対戦。21年から3シーズンともに先発ローテーションを回り、野球談議に花を咲かせるなど互いに高め合ってきた。「プロ野球選手として1から10まで教わった。こういう舞台で投げ合えるのは凄くうれしかった」と胸を熱くした。

出場選手登録は抹消されずに、もつれた場合の次回登板に備える見込み。0勝3敗から1勝3敗としたチームの逆転突破は過去に例がないが「明日からのファイターズは一層強くなって戦います」。不可能を可能にする道を、エースが切り開いた。（田中 健人）