◇パCSファイナルステージ第3戦 日本ハム6―0ソフトバンク（2025年10月17日 みずほペイペイD）

日本ハムは、レギュラーシーズン3本塁打のドラフト5位・山県が7回に貴重な左越えソロを放った。上沢の高めに浮いたカーブを会心のCS1号。中学、高校、大学と公式戦ノーアーチだった23歳は「全く想像してなかったので、自分でもビックリしてます」。前夜の就寝後、新庄監督からDMで「1年からこれだけ試合に出られたのは凄いこと。明日も心から試合を楽しんで。力むなよ」とメッセージが届き「その言葉通り、力まずに打てた」と胸を張った。

≪新人CS弾は7人目≫山県（日）がCS初本塁打。新人のプレーオフ、CSでの本塁打は

年 打者（所属）S回戦

09野本 圭（中）［2］＜1＞

10清田育宏（ロ）［2］＜2＞

10清田育宏（ロ）［2］＜5＞

13加藤翔平（ロ）［1］＜1＞

17大山悠輔（神）［1］＜2＞

22野村 勇（ソ）［2］＜3＞

23森下翔太（神）［2］＜1＞

25山県 秀（日）［2］＜3＞

と7人目、8本目。球団では初めてとなった。