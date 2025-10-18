◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 日本ハム 6-0 ソフトバンク(17日、みずほPayPayドーム)

8回無失点と好投し、勝利に貢献した日本ハムの伊藤大海投手が、試合後のインタビューで勝利の喜びを語りました。

まず伊藤投手は試合を終えた心境として「もう後がなかったですし、今日勝ちきらないことには意味がなかったので、勝ててほっとしています」と自身の務めを果たしたことに安堵の気持ちを吐露しました。

また伊藤投手は昨季のクライマックスシリーズ・ファイナルステージでソフトバンクに敗れた悔しさにも触れると「去年の反省点としていたのは、気持ちが入りすぎてよくなかったので、今回は冷静に投げることができてよかったです」と今回はその負けた経験が生かされた投球だったことを明かしました。

そしてこの試合で投げ合ったのは2023年まで日本ハムに在籍していた上沢直之投手でした。伊藤投手は「お世話になった先輩。上沢さんの背中をみてここまでやってきたので、そういう感謝もありましたし、勝てたのは本当にうれしいです」と敬意を表しました。

最後には敵地まで足を運んでくれたファンに対し「ホームかなと思うくらい聞こえていました」と述べると「北海道でみてくれているファンの皆さんにも約束したので、それを果たせるように明日も頑張ります」と語り、「絶対勝つぞー」と力強く声を張り上げて意気込みを語りました。