“ベジファースト”は効果なし？誤解されている理由と血糖値の上昇を緩やかにする「プレート法」の考え方

食事の際、野菜から先に食べると“血糖値スパイク”を防ぎ、ダイエットにもなる…。そんな情報を見聞きして“ベジファースト”を実践している人もいるだろう。ところが、ベジファーストを実践しても期待する効果が得られない可能性がある。綾部市立病院の糖尿病専門医・大坂貴史さんに、ベジファーストの誤解と、血糖値スパイクを抑える現実的な工夫を聞いた。

血糖値スパイクへの効果は限定的

食後に血糖値が急上昇する“血糖値スパイク”を防ぐためには、野菜を先に食べるベジファーストが良い。そして、ベジファーストはダイエットにも良い、と聞いたことがあるかもしれない。

しかし、これらの情報は誤解だと大坂さんは指摘する。

まず、血糖値の上昇を抑える効果については限定的だという。

「ベジファーストに関する論文はいくつかあり、一定の条件下では効果が示されています。その条件とは、“主食だけを先に全部食べ、その後に野菜を食べる”といった極端な食べ方をする場合です。普通にまんべんなく食べる人と比べれば差はほとんどありません。定食の野菜やラーメンのもやしだけを先に食べるようなベジファーストでは大した効果は見込めないのです」

つまり、野菜を先に食べることを徹底しなくても、主食だけを先に全部食べるような極端な食べ方を避ければ十分ということになる。なお2024年改訂の「糖尿病診療ガイドライン」からはベジファーストは削除されている。

ベジファーストでは痩せない

さらに、ベジファーストがダイエットに良いというのは大きな誤解だと話す。

「この情報は、厚生労働省『日本人の食事摂取基準（2020年版）』の中にある“食物繊維に富んだ野菜を先に食べることで食後血糖の上昇を抑制し、HbA1c を低下させ、体重も減少させることができることが報告されている”という記述が元になっているのですが、引用元の論文にそのような結論なく、間違っていたのです」

その後、厚生労働省が2024年10月に発表した「『日本人の食事摂取基準（2025年版）』策定検討会報告書」ではベジファーストに関する記載自体が削除された。

このように、科学的根拠が十分でないこともあり、大坂さんはベジファーストを勧めていない。

「“野菜から先に食べなきゃ”って思うと、食事が作業のようになってしまってあまり楽しくないですよね。それなのにそれほど効果がないならやらなくてもいいのではないかと僕は思います」

ただ、やはり食後に血糖値が急上昇する状態は良くない。

「食後に血糖値が200mg/dL以上になることを食後高血糖といい、糖尿病の一つの診断基準になっています。そこまで行かなくても140〜200mg/dLの間まで上がる人を“境界型”といい、2型糖尿病の一歩手前になります」

食後に血糖値が急上昇することを放置していると、進行して糖尿病になってしまうリスクがあるというのだ。

専門医が勧める「プレート法」

そこで、血糖値の上昇を緩やかにするために大坂さんが推奨しているのが「プレート法」だ。

ワンプレートをイメージし、食材の配分を次のように考えるというもの（活動量や年齢に応じて量は調整する）。

・半分は野菜

生野菜でも加熱してもOK。調理法にこだわる必要はない。イモ類など糖質の多い野菜は主食扱い

・4分の1が主食

精製されていない玄米や全粒粉パン、大麦を混ぜた白米、パスタなど、食物繊維が豊富なものを選ぶと血糖値が上がりにくい

・4分の1が肉や魚介類

鶏肉や魚介類（ホワイトミート）は牛・豚・羊などの哺乳類の肉や加工肉より脂が少ないので、カロリーが気になる人にお勧め。また、豆腐、枝豆、大豆、ブロッコリーといった植物性タンパク質もここに含める。

なお、「半分を野菜に」と考えるとコスト面で続けにくくなってしまうので、あまり厳密さにこだわらなくてもよいとのこと。

「実際には野菜は半分より少し少なく、タンパク質が4分の1より少し多いくらいが現実的かなと思います。お金がかかって続けられない、では意味がありませんから」

炭水化物は「悪」ではない

また大坂さんは、「炭水化物を悪者と決めつけないでほしい」と話す。

「白米を食べたら太る、ラーメンは絶対ダメ。そういう単純な話ではないんです。主食は必要。主食を減らしすぎるとインスリン分泌が低下し、さらに主食の代わりにタンパク質や脂質を取りすぎることで、かえって血糖値が上がりやすい体になってしまいます。



また、糖質制限は短期的には体重は減っても、リバウンドしやすいという研究もあります。食べ物そのものに良し悪しはありません。重要なのは量とバランス。



ちなみに血糖値スパイクを起こすと太る、血糖値が上がると太るというのは誤解です。太るのは単にカロリーがオーバーしているからです」

食べ物自体に良い悪いはないとしつつも、血糖値の急上昇を抑えたければ、ジュースなどの甘い飲み物には気を付けてほしいと言う。

「甘い飲み物は特に血糖値を上げやすい。ご飯などの主食は、消化する過程ででんぷんがブドウ糖に分解され腸から吸収されます。一方、甘い飲み物には、既に分解された形であるブドウ糖が入っているので、消化を経ずに吸収されるためです」

甘い飲み物は家に常備しない、買うなら小さいサイズで…など、我慢するよりも環境を工夫してみるのも一案だ。

食後に立ち歩くだけでOK

食後の血糖値の急上昇を抑えるためには、食べ方とともに運動が有効だと大阪さん。

「運動といっても、ジョギングや筋トレのような本格的なものでなくてもかまいません。食後30分以内に食器洗い、掃除、ちょっとした片付けを行うだけでOK。食後に座らない。それだけで血糖値の上がり方は違います。何をするかよりもいつするかのほうが重要です」

運動というとハードルが高く感じるが、「10秒だけでも価値がある」と言う。

「運動を全くしないのと、少しでも動くのとでは雲泥の差があります。1日10秒でも、1分でも、動けば大きなメリットがある。やる気がある時に少しプラスするだけでいいんです」

ベジファーストや糖質制限…健康法として取り上げられるキーワードは多いが、効果は過大評価されがちだ。大坂さんが繰り返し訴えるのは、続けられる方法を見つけること。

「努力をするなら“どうすれば自分が無理なく習慣化できるか”を考えたほうがいい。食事も運動も、大変だと続きません。続けることが一番大事です」

不安を感じる場合は、早めに糖尿病専門医を受診することが大切だが、まずは甘い飲み物を控える、食後すぐにちょっと体を動かすといった小さな工夫から始めてみては？

大坂 貴史（おおさか・たかふみ）

医師。綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学講座客員講師・臨床准教授。糖尿病専門医・指導医、総合内科専門医、日本医師会認定健康スポーツ医。糖尿病と筋肉、糖尿病運動療法が専門。病院の外で「糖尿病で不幸になる人を減らす」活動をしている。Xでは「筋肉博士」として医療情報を発信中。近著に『血糖値は食べながら下げるのが正解』（KADOKAWA）。

取材・文＝黒木里奈